Carmena subestima el auge de Villacís en las encuestas: «El perfil es bastante bajo» La alcaldesa ha relacionado a Ciudadanos con el PP como posible explicación a la subida del partido naranja en la capital

S. L.

El auge de Ciudadanos de cara al futuro en el Ayuntamiento de la capital ocupó este martes buena parte de las valoraciones políticas en San Isidro. Manuela Carmena, sobre cómo se puede explicar esta subida en las encuestas, relacionó al partido naranja con el PP, pero quitó importancia a los resultados con un mensaje a la portavoz del grupo, Begoña Villacís, de quien deslizó que posee «un perfil bajo», aunque sin mencionarla directamente.

«Me parece que hay un momento en el que la marca de algunos partidos está como en una lista con el PP y puede producir esos efectos, pero en lo que se refiere a los líderes que pueden sustentar esa marca a nivel municipal, el perfil es bastante bajo», dijo sobre esta cuestión. Es decir, que de las palabras de la alcaldesa se desprende que si Cs le gana terreno al PP es por la afinidad del electorado, si bien sus representantes no están a la altura.

Carmena, en segundo término, le ha pedido a San Isidro «felicidad» para los madrileños y le ha aconsejado a los políticos que «han de olvidarse de los votos y hacerlo bien». En su paseo, la regidora ha aclarado a la prensa que ella no se ha referido en ningún momento a su futuro político. «No me gusta hablar ni de elecciones ni de proyectos porque cuando uno está trabajando en la gestión pública tiene que olvidarse de los votos y hacerlo bien», señaló.