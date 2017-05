Carmena pide medidas cautelares para evitar la retención de crédito de Montoro

El Ayuntamiento de la capital, que dirige Manuela Carmena, ha presentado este mediodía un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para evitar la inmovilización de 238 millones de euros del Ministerio de Hacienda y la denegación de su Plan Económico y Financiero (PEF). La portavoz municipal, Rita Maestre, y el edil de Economía, Carlos Sánchez Mato, han detallado que se encuentran en una situación de «indefensión jurídica», por lo que piden medidas cautelares.

Maestre ha reiterado que esa «indefensión» remite a que el Ministerio de Cristóbal Montoro no establece cuál debe ser la fórmula sobre la regla de gasto. Así, la portavoz ha señalado que existen «otras interpretaciones» y mientras que no se especifique cuál es la fórmula adecuada no se deberían permitir los Acuerdos de No Disponibilidad. «Hemos pedido medidas cautelares al juzgado para que nos permita no hacer esos acuerdos», ha dicho. No obstante, Maestre ha señalado que en el caso de que no se apliquen esas medidas cautelares «cumplirán con la legalidad».

Tanto la portavoz como Sánchez Mato han reiterado que el cálculo del Ministerio de Hacienda «no es justo» con la ciudad de Madrid, en tanto que existen otras interpretaciones. «La ley no establece ninguna fórmula, sino que es una circular que nos coloca en una situación de profunda indefensión, ha declarado Maestre.

Comisión extraordinaria

Carlos Sánchez Mato, en la misma línea que la portavoz del Gobierno, ha asegurado que cumplirán con las obligaciones de Montoro, si bien considera que cuentan con «motivos legales más que suficientes para cuestionar la ley de Estabilidad Presupuestaria». Así, el miércoles se convocará una comisión extraordinaria para aprobar el monto restante para satisfacer el requerimiento con Hacienda. «En el próximo pleno llevaremos adelante los acuerdos porque creemos que tenemos que cumplir con la legalidad, pero cuestionamos esa legalidad en clave política y de gestión», ha añadido Rita Maestre.