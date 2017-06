Carmena niega que Mayer y SÃ¡nchez Mato estÃ©n imputados: Â«No dimiten porque no hay nada contra ellosÂ»

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha negado esta mañana que los ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer esté imputados y que, por tanto, no hay motivo para que dimitan. «La Providencia dice que son querellados, el juez solo quiere conocer su versión; no hay nada contra ellos», ha asegurado.

Carmena, que ha atendido a los medios tras la presentación del programa del Teatro Español, ha hablado por primera vez de la polémica en torno al Open de tenis y la acusación de prevaricación, malversación de fondos y delito societario por la denuncia del convenio entre el Ayuntamiento y Madrid Trophy Promotion (MTP) sobre el torneo. «Me ha sorprendido mucho porque no hay ninguna imputación», ha insistido.

La regidora ha reiterado su apoyo a Mayer y Sánchez Mato y ha asegurado que «nunca» ha dejado de confiar en sus concejales, pese a que denunciaran caso ante la Fiscalía a sus espaldas: «Es cierto que me lo podían haber dicho, pero eso no es descobfianza». Carmena, en segundo término, ha señalado la unidad en el equipo de Gobierno sobre este tema, con la intención de abordarlo desde una óptica humana. «Somos un equipo de personas del que me siento orgullosa», ha dicho.

Respecto al cese de Sánchez Mato, Mayer y la exconsejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, la alcaldesa de la capital ha aseverado que «no tienen nada que ver» con la denuncia, y que si se destituyó a Varela fue porque su gestión no era la correcta. «El motivo de su cese fue por discrepancias sobre cómo dirigía Madrid Destino», ha indicado Carmena. Además, la regidora ha asegurado que los informes encargados a dos despachos de abogados no se hicieron a dedo, sino según los cauces de la empresa municipal.