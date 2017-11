Carmena mantendrá a Rommy Arce pese a que el Pleno vote su inhabilitación Inés Sabanés asegura no van a tener en cuenta la exigencia socialista porque «la responsabilidad y competencia de nombramientos compete al equipo de Gobierno»

Tatiana G. Rivas

@tatianagrivas Seguir Madrid 23/11/2017 13:15h Actualizado: 23/11/2017 13:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Ayuntamiento de Madrid dirigido por Manuela Carmena va a hacer caso omiso a lo que decida el Pleno municipal el próximo miércoles sobre la moción que llevará el Partido Socialista para retirar las competencias a la concejal-presidenta de Usera y Arganzuela Rommy Arce. Si se aprueba la iniciativa, Ahora Madrid hará oídos sordos, tanto a la proposición como a la reivindicación vecinal de los distritos solicitando la retirada de la edil por su inacción política. «La responsabilidad y competencia de los nombramientos corresponde al equipo de Gobierno, que es el que tiene facultad para adscribir o no a concejales a una función. Este equipo no va a tener en cuenta esta exigencia de retirada de competencias», ha dicho contundente la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, que hoy ha hecho de portavoz municipal ante la ausencia de Rita Maestre por su viaje a México.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, José Luis Martínez-Almeida se ha preguntado esta mañana «qué ha cambiado entre el mes de septiembre y ahora para que los socialistas decidan ahora solicitar la retirada de competencias». El PP llevó al Pleno de Arganzuela la reprobación de Arce por su talante autoritario y el PSOE, que había criticado la actitud de la concejal la salvó.«Lo que no queremos es perder el tiempo, queremos que el Grupo Municipal Socialista nos diga qué va a hacer en caso de que se incumpla este acuerdo plenario, qué medidas va a adoptar respecto al equipo de Gobierno. Lo que no vamos a permitir es que con nuestros votos haga un ejercicio de oportunismo, se repruebe a Rommy Arce, pero posteriormente haga lo de siempre, que es achantarse y no exigir el cumplimiento de los acuerdos del Pleno». Desde el PSOE aún no se han pronunciado al respecto.