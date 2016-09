Carmena: «La limpieza en Madrid está un poco mejor que el año pasado, pero no es suficiente»

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha valorado hoy la situación de la limpieza en la capital, y ha negado que haya empeorado desde su llegada. «Ahora mismo la situación de la limpieza de Madrid está un poquito menos mal que el año pasado», ha declarado en una entrevista a una emisora de radio.

La regidora, no obstante, ha reconocido que «no es suficiente» y confía en que haya un cambio con la firma de los nuevos contratos de recogida de basura. «Mi objetivo es que Madrid sea la ciudad más limpia de todas las que conozco y lo va a ser, lo voy a conseguir»", ha asegurado.

Respecto a las tensiones internas en Ahora Madrid, Carmena ha negado que haya divisiones y considera que las informaciones que apuntan a estos problemas son fruto del «desconcierto» que provoca la existencia de una persona como ella que es «muy innovadora» en política. «No me estoy encontrando con problemas», ha recalcado.

Así ha contestado después de preguntarle sobre un informe interno de IU que publica el diario El País, que sostiene que el enfrentamiento entre las distintas facciones de Ahora Madrid «no permite deducir que las relaciones vayan a mejorar». Tres de los 20 ediles de Ahora Madrid proceden de IU y otra parte están vinculados a los partidos de Podemos y Equo, y a la plataforma ciudadana Ganemos Madrid.

«Yo no me reúno con ningún grupo político dentro del Ayuntamiento, me reúno con personas», ha sostenido la alcaldesa, que ha calificado esta diversidad como «una experiencia muy interesante».