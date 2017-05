Carmena hace caja con el independentismo: 3.000 euros por acoger a Puigdemont

El Ayuntamiento de Madrid, por medio de la empresa municipal Madrid Destino, alquiló al Centro Cultural Blanquerna, institución dependiente de la Generalitat de Cataluña, una sala de los bajos del Palacio de Cibeles -sede de la Alcaldía y del pleno de la ciudad- para celebrar una conferencia que tendrá como ponente principal al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. La cita está fijada para la mañana del próximo lunes 22 de mayo en la Caja de Música, un auditorio situado en el sótano primero del Palacio de Cibeles. Allí, Puigdemont estará acompañado por el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva con el fin de promocionar el referéndum de independencia de Cataluña mediante una conferencia titulada: «Un referéndum para Cataluña. Invitación a un acuerdo democrático».

Precisamente Puigdemont solicitó en marzo al presidente del Senado, Pío García-Escudero, defender el referéndum en la Cámara Alta y éste le ofreció la posibilidad de hacerlo en la Comisión General de Comunidades Autónomas; una oferta que rechazó Puigdemont porque no consideró adecuado el escenario, al contrario que con el Palacio de Cibeles. «Duele pensar que el Ayuntamiento, que es la casa de todos los madrileños y de todos los españoles, tenga que ponerse al servicio de quienes no quieren ser españoles», censura la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital, Begoña Villacís, quien también critica que los impulsores y ponentes de este acto «promueven la inconstitucionalidad, no creen en España y quieren básicamente romper la convivencia en nuestro país».

«El evento pretende explicar el referéndum ilegal que se pretende desarrollar en Cataluña y blanquear imagen de promotores», considera el portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien añade que, si Carmena no cancela este acto, dará una clara muestra de que «respalda sin lugar a dudas el referéndum». Asímismo, Martínez-Almeida revela que Carmena no notificó a la oposición que se iba a llevar a cabo este acto y denuncia que se permita «después de que el Tribunal Constitucional haya declarado ilegales actividades tendentes a esto».

Jacobo Rivero, director de Comunicación de Madrid Destino, la empresa pública a la que le corresponde la gestión de este espacio como parte del Edificio Centro Centro -nomenclatura de los equipamientos culturales del Palacio de Cibeles-, confirma a ABC que la reserva corrió a cargo de la librería del Centro Cultural Blanquerna, que está fechada a día 11 de abril y descarta que el evento vaya a ser cancelado pese a las reclamaciones de la oposición: «No está en cuestión que se vaya a hacer».

Al mismo precio

El espacio que Madrid Destino ha alquilado para la charla de Puigdemont fue utilizado el fin de semana pasado por Ciudadanos para un acto sobre la Justicia en España. Según ha podido saber este diario, la formación naranja pagó 6.000 euros más IVA por disponer de la Caja de Música, cuyas tarifas varían en función del tiempo en el que se vaya a ocupar. Si se utiliza el auditorio media jornada en turno matinal, la cuantía del alquiler es de 3.000 euros; si es en horario vespertino, sube hasta 3.500 euros mientras que un día completo se va hasta los 6.000 euros que abonó Ciudadanos.

«Se les ha alquilado al mismo precio que a cualquier otro cliente», confirma Rivero, quien también subraya que los dirigentes municipales y de esta empresa no conocen el contenido de los eventos que allí se realizan hasta una semana antes de la celebración de los mismos. «En ese momento entregan una escaleta con el contenido; hasta entonces se encarga el departamento comercial», especifica el director de Comunicación de Madrid Destino, quien también avala la solicitud del Centro Cultural Blanquerna: «Se trata de una institución legal que ha hecho una solicitud de un espacio como la que hizo en su día Ciudadanos».

«Quieren romper España»

Este desconocimiento del contenido de la charla por parte de los dirigentes municipales del que habla Rivero podría no ser tal según otras fuentes conocedoras del caso consultadas por ABC, que apuntan a que Manuela Carmena, pese a no haberse percatado en un primer momento del contenido del evento, sí habría estado al tanto del «leitmotiv» de la ponencia cuando saltó la noticia. Las mismas fuentes advierten que la regidora no habría tenido inconveniente alguno en albergar en dichas instalaciones una charla de este carácter. «Nos parece muy mal», insiste Villacís, quien estima que Madrid Destino «tiene las suficientes herramientas para rescindir el contrato y no acoger a movimientos que con el dinero de todos los catalanes lo único que quieren hacer es romper nuestro país». Queda por ver si Carmena también acudirá a la cita.