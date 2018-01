Carmena defiende el proceso de compra de Bicimad y calla sobre los documentos amañados En una rueda de prensa con sólo dos preguntas para hablar sobre otros asuntos que no fueran los presupuestos participativos, la alcaldesa ha criticado que el PP lleve a los tribunales la gestión de la bicicleta pública

Tatiana G. Rivas

@tatianagrivas Seguir Madrid 23/01/2018 15:13h Actualizado: 23/01/2018 17:23h

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por fin ha dado su versión oficial sobre el asunto de Bicimad destapado por este diario. Seis días después de que ABC publicara la información de que el Ayuntamiento ha falseado presuntamente documentos para justificar la compra del servicio público de la bicicleta, la regidora ha defendido la decisión de cómo llevó el proceso de cesión del contrato su Gobierno. Pero sobre el expediente que validaba el pago de 10,5 millones de euros, retocado un mes después de que lo sacara este periódico y lo firmase un cargo que no existía hasta la fecha, ha preferido no decir nada. Tampoco se le ha podido preguntar por ello, ya que tras la rueda de prensa que versaba sobre los presupuestos participativos de 2019, sólo se han permitido dos preguntas al margen de la temática.

Acerca de su impresión sobre la querella por prevaricación y malversación presentada por el Grupo Municipal Popular el pasado lunes con el caso Bicimad, Carmena ha tachado de «muy lamentable» que se lleve el asunto a los tribunales cuando se está «en una comunicación constante». A día de hoy, como reconocieron la semana pasada los concejales responsables de la EMT, ninguno de los grupos de la oposición conocen los informes que demuestran que Bicimad valía 10,5 millones de euros pese a las pérdidas mensuales que arrastraba (300.000 euros) y el desgaste que malograba su sistema. A juicio de la regidora, la denuncia del PP puede «obstaculizar» la gestión pública. Ella prefiere que que se hable de cómo salvaron a Bicimad de morir en la ciudad: «Me interesaría muchísimo que se hubiera hablado de cómo precisamente en el Ayuntamiento pudimos ser capaces de absorber un problema muy serio que teníamos en aquel momento en que accedimos a la legislatura y que afortunadamente hemos solucionado muy bien y era el problema de una empresa que estaba prácticamente en bancarrota y había dejado completamente desasistido algo que empezaba a ser muy valorado por los ciudadanos».

Apartar a Sabanés

Carmena ha considerado que la solución de la cesión del contrato era «la mejor» y se hizo «con el precio que correspondía».«Con el precio que estimamos y que se estimó que era el razonable y, además, el que surgió en el seno de esa conciliación entre la empresa Bonopark y el Ayuntamiento», ha añadido. La primera edil se ha puesto en el papel de periodista y, después de afirmar con rotundidad que el problema se resolvió, ha apostillado: «La pregunta última es ¿cómo valoramos cómo se resolvió? Pues no podemos decir nada más que muy bien porque han desaparecido las quejas en relación con Bicimad, como podéis ver vosotros. No sólo no hay quejas sino yo creo también que hay hasta elogios y felicitaciones».

Ha subrayado que se han cumplido todas las exigencias legales «y yo creo que desde el punto de vista legal y de la pura gestión pues ha sido una buena decisión que ha producido un efecto muy positivo para la ciudadanía de Madrid». «Nos parece estupendo que cualquiera que quiera pueda entrar a debatir sobre este proceso, pero me parece interesante verlo desde esta perspectiva y no desde la otra, que en muchas ocasiones es muy expresiva de un intento de judicialización sistemático de la actividad política que no es el mejor camino», ha sentenciado.

En relación a la pregunta de si se cesaría a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, si es citada a declarar, Carmena ha matizado que hay que distinguir entre ser investigado o imputado.