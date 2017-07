Carmena califica las críticas de la oposición como un «batiburrillo inaceptable»

Nuevo choque entre la oposición y Manuela Carmena. Los grupos municipales del PP, PSOE y Ciudadanos se han unido esta mañana en el Pleno de Cibeles para reprochar a la alcaldesa su gestión al frente del Ayuntamiento de la capital en los últimos 30 días, un argumento que la regidora ha calificado como un «batiburrillo inaceptable». «Es una buena pieza de pedagogía sobre lo que nunca se debe hacer», ha dicho sobre las críticas recibidas.

La comparecencia, planteada por el grupo popular, supone un compendio de los reproches que la oposición ha hecho a Carmena en el último mes: la reprobación ignorada de los ediles Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato; no acatar los mandatos del Pleno; el corte de la calle de Galileo y el homenaje a Miguel Ángel Blanco. El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha iniciado el turno de inervenciones y ha tildado este periodo como el «mes más desafortunado» de la alcaldesa al frente de Madrid. «Este mes resume la forma de gobernar de Carmena; los madrileños ya saben que el problema no son unos concejales díscolos, ya saben que el problema de la ciudad es Manuela Carmena».

La alcaldesa, en principio, ha evitado valorar estas críticas y ha reducido su intervención a un escueto minuto y 23 segundos. Después, para cerrar el debate, ha desarrollado un discurso especialmente hostil, menospreciando los reproches de los grupos de la oposición bajo el argumento de que no se ceñían al objeto de la comparecencia. «En el último mes he tenido 130 actividades y en nada hemos debatido sobre el último mes; han hablado de un batiburrillo inaceptable», ha dicho la regidora.

Carmena, que no ha hecho ninguna alusión a la reprobación de los dos ediles por ser citados a declarar por prevaricación y malversación, ni al corte de Galileo que rechazan más de 2.000 vecinos, ha asegurado que si no se cumplen los mandatos del Pleno es porque este órgano carece de competencias en algunas materias: «El Pleno no es el Gobierno, es el grupo de Ahora Madrid». En segundo término, ha aseverado que sí actúa como concejal de Cultura porque en las últimas comisiones ha atendido las diferentes formulaciones presentadas por todos los grupos municipales.

Son absolutistas

Las portavoces del PSOE y Ciudadanos, Purificación Causapié y Begoña Villacís, han seguido una línea pareja a su homólogo popular y han recriminado a Carmena que ignore de forma sistemática los acuerdos del Pleno, como la revocación del cierre de Galileo o la exigencia de cesar a Mayer y Sánchez Mato, determinados en el pleno de junio. «Hay una voluntad de incumplimiento», ha señalado Causapié, que ha llamado a los grupos a «reflexionar» para cumplir el mandato de los madrileños de gobernar sin mayoría absoluta. «Más del 30% de los acuerdos no se cumplen», ha denunciado.

Villacís, por su parte, ha hecho alusión no solo a los treinta últimos días, sino a los dos últimos años de gobierno. «Hacen oídos sordos a todo lo que no están de acuerdo; han conseguido pervertir la democracia representativa», ha asegurado la portavoz de Cs.