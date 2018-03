La caída de un gigante en la calle de Alcalá: «Este centro comercial es una ruina» El Alcalá Norte, levantado hace dos décadas gracias al esfuerzo de los comerciantes de Ciudad Lineal, hoy languidece con decenas de tiendas cerradas y notorios desperfectos

Cuando en 1999 los tenderos de Ciudad Lineal inauguraron el centro comercial Alcalá Norte (Alcalá, 414), pocos imaginaban que aquel sueño, sufragado en su totalidad por pequeños y medianos comerciantes de la zona, tornaría hoy en pesadilla. La superficie, de 10.100 metros cuadrados, languidece desde hace años en un estado cuando menos mejorable, con decenas de tiendas cerradas y varios desperfectos a la vista de todo el mundo. «Es una pena, con el ambiente que había antes y mira ahora», apunta una pareja, que deambula por la primera planta sin apenas reparar en los menguantes escaparates aún operativos. Los carteles de «Se vende», «Se alquila» o «Liquidación por cierre» predominan en un espacio pionero en su nacimiento, al ser concebido en régimen de multipropiedad. «Se hizo con el esfuerzo de todos y a la larga ha resultado una ruina», señalan fuentes cercanas al proyecto original.

A diferencia de otras grandes superficies, la propiedad del Alcalá Norte es compartida por todos los locales. «Funciona como una mancomunidad de vecinos y cuesta mucho que nos pongamos de acuerdo», explica Juan, cuyo padre adquirió sobre plano tres locales a un precio cercano a los 6.000 euros el metro cuadrado. «Entonces era en pesetas, pero se pagaron verdaderas millonadas y ahora no valen ni la mitad», prosigue, convencido de que la decadencia actual no se puede achacar exclusivamente a la crisis: «Desde el primer momento, hubo gente que compró parcelas solo para especular». Así, los precios se dispararon y muchos negocios se abrieron sin respetar las reglas de juego. «Si en una planta no podía haber más de dos peluquerías aparecieron tres o cuatro», relata el propietario, quien achaca el descontrol a la premisa inicial de ocupar el mayor número de establecimientos.

Una mujer pasa frente a tres locales cerrados, en la primera planta del centro

Para dar forma al proyecto, un grupo de vendedores constituyeron una sociedad anónima, Ciudad Lineal 2000, que se erigió en el primer responsable de la administración del centro. De aquel ente hoy solo quedan cenizas. En la última lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria, con fecha hasta el 31 de diciembre de 2016, aparece con una deuda de 1.954.215 euros; cifra, que según los expertos consultados, difícilmente será repuesta. «La gran mayoría de socios dejó de pagar y el banco se quedó con sus locales», apunta un antiguo titular. De las 223 tiendas levantadas, cerca de la mitad han bajado la persiana a lo largo de la última década.

Bajo el azote de la crisis, muchos vendedores se vieron acuciados por los créditos contraídos y empezaron a bajar los alquileres «sin ton ni son». «La competencia pasó a ser feroz y muy enfocada a públicos minoritarios», recuerda Juan, a pocos pasos del ascensor panorámico. Allí, el horizonte es desolador. La cadena Calderón Sport, con uno de los espacios más grandes, será la última en echar el candado el próximo 25 de marzo. «En la buena época, un sábado podíamos hacer más de 20.000 euros de caja y ahora, en cambio, cuesta llegar a los 2.000», advierte uno de sus dependientes, que da con la tecla de lo que resulta un problema endémico: «Dicen que esto nació mal porque se diseño muy troceado, con un montón de parcelas pequeñas que espantó a las grandes marcas». Lo cierto es que a diferencia de otras superficies cercanas como el centro comercial de Las Rosas o el Arturo Soria Plaza, el diseño del Alcalá Norte apenas consiguió atraer a un puñado de potentes firmas, cuya extensión de sus locales dista mucho de lo que el centro puede ofrecer.

La decadente azotea alberga pintadas, cristales rotos y un quiosco abandonado

Precisamente, la multinacional Decathlon intentó ocupar la primera planta en régimen de alquiler. Pero aquello resultó imposible. «Aunque nos pagaban 11 euros el metro cuadrado y la obra la teníamos que hacer nosotros -más de un millón-, yo creo que compensaba. En el trato, además de locales, incluían zonas comunes, y su llegada suponía una fuerte revalorización del resto de comercios», confiesa Marcos, que, sin embargo, comprobó la complejidad de poner a tantas personas de acuerdo. «La unión fue imposible porque algunos querían reubicar sus negocios y la gestora de entonces no dio esa opción», añade, mientras revela que de sus seis locales, cuatro están alquilado a un tercio de lo que recibía antes de la llegada de la crisis: «Si muchos están cerrados es porque quieren cobrar lo que al principio y eso es imposible. Los comercios vacíos repercuten al resto, puesto que la imagen del centro es la que es».

A principios de este año, la empresa inmobiliaria VS Retail Leasing se hizo cargo de la gestión del Alcalá Norte, convirtiéndose en la primera que ofrece a los dueños la posibilidad de comercialización de sus parcelas. Son varios los letreros de la compañía que adornan las cristaleras de algunos locales, tras firmar, a título individual, una especie de cesión similar a la acometida por las agencias tradicionales. En ese sentido, algunos de los tenderos denuncian sutiles presiones por parte de los gestores para que vendan por cantidades muy reducidas. «Se ha conseguido que podamos parar una hora para comer, porque no tiene sentido mantener el horario comercial cuando el volumen de negocio no da para contratar más empleados», señala uno de ellos. Requeridos por ABC desde el martes, los administradores de la superficie han declinado ofrecer cualquier tipo de valoración.