La magia de Oriente venció a la lluvia en Madrid Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar desplegaron su cortejo por todo el centro con la imaginación de los inventores como eje conductor

En una tarde aciaga, meteorológicamente hablando, los madrileños no fallaron a su cita con Sus Majestades de Oriente. La tradicional Cabalgata de Reyes, que ayer desfiló entre Nuevos Ministerios y la plaza de Cibeles, llenó de ilusión los rostros de miles de niños, en la antesala de la noche más mágica del año. La llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar puso el broche de oro a un trazado sin sobresaltos, alejado de anteriores polémicas marcadas por la llegada de Ahora Madrid al Gobierno de la capital.

Ni siquiera la tromba de agua fue capaz de borrar la sonrisa de todos los asistentes. «¡De aquí no nos vamos hasta que no pasen los Reyes!», clamaba un grupo de personas al paso de la cabecera, fiel reflejo del sentir general. Antes de arrancar el cortejo, los integrantes de las carrozas remataron los últimos detalles para evitar cualquier contratiempo. «Aunque este año no han podido salir unos vehículos de hace un siglo por problemas técnicos, hemos traído una autoescala de los años 50, adaptada para que los más pequeños puedan ir montados encima sin ningún tipo de problemas», señalaban los miembros del Cuerpo de Bomberos, Juan Carlos Zamora y Mario Martínez.

Unos metros por delante, el carruaje del Teatro Real, que participaba por primera vez, alumbró la previa con sus cerca de 9.000 luces. También hubo espacio para rendir tributo a personajes históricos como Leonardo Da Vinci, Marie Curie o Albert Einstein, y celebrar la aparición del reloj, la imprenta, la locomotora o el telescopio, entre otros inventos cruciales para el devenir de la humanidad.

Poco después de las 18.30 horas, el grueso de la marcha -formado por casi 2.000 personas, 30 espectáculos, 14 carrozas, nueve compañías de artes escénicas, marionetas gigantes, artefactos voladores, muñecos hinchables y más de cien actores, músicos, bailarines y acróbatas- puso rumbo a Cibeles. Por el camino, más de 10.000 kilos de caramelos volaron por los aires para alborozo del incansable público. «¡Queremos Lacasitos!», gritaban varios chiquillos, a la altura de Gregorio Marañón.

Cerca de 500 voluntarios acompañaron al séquito, vigilado en todo momento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En la plaza de Colón, los aplausos tronaron al paso de los mensajeros reales montados a caballo. Tras ellos, las carrozas de los Reyes Magos, vestidos de forma austera, enfilaron la entrada del paseo de Recoletos. Lejos quedaba ya la cabecera, guiada este año por una carriola bautizada como «La estrella de la Navidad», en la que, a través de pequeños luceros de papel, los deseos de 6.000 madrileños decoraron la plataforma.

Discursos en Cibeles

Precisamente, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aprovechó esa «constelación de deseos» para poner la nota más llamativa en su discurso. «Mi deseo era que lloviera en Madrid, pero no imaginaba que lo hicieseis realidad esta tarde», exclamó la regidora, no sin antes dar la bienvenida a Sus Majestades. En nombre de los tres Reyes, Melchor confirmó que le habían llegado todas las «bonitas cartas, algunas con preciosos dibujos y otras con bellas palabras».

Alrededor de las 21.30 horas, los Reyes Magos abandonaron la plaza para empezar una larga, pero placentera tarea: repartir los presentes por todos los rincones de España. Por si acaso, la propia Carmena quiso emular el trabajo de sus invitados recordando a los niños de Madrid que, «si por alguna razón no recibís ningún regalo, podéis llamar al Ayuntamiento que desde aquí buscaremos donde se ha quedado y os lo haremos llegar».