Buscan a una mujer que desapareció el mismo día que llegó de Paraguay para ver a su novio

M. J. Álvarez

Se llama Zuni Adela Báez Mancuello, tiene 34 años y lleva un mes desaparecida. Es paraguaya y acababa de aterrizar ese día en Madrid procedende de su país de origen. Fue el 6 de marzo. Iba a reunirse con su novio, Enrique Cuenca, un ciudadano español de 52 años, como venía haciendo desde hacía tiempo.

Tras finalizar el viaje envió un mensaje a sus familiares para tranquilizarles. Después, llamó por teléfono a una tía paterna residente en Francia a la que le dijo que iba a coger un taxi para dirigirse hasta Rivas-Vaciamadrid, donde había quedado con su pareja. Ambos estuvieron en el centro comercial H2Ocio en donde fue vista por última vez. A partir de ahí, su paradero es una incógnita. El teléfono de Zuni Adela se quedó sin señal y Enrique, la última persona que la vio con vida, le dijo a la Guardia Civil cuanto prestó declaración que ella se marchó.

Ella le había denunciado en mayo de 2017 por malos tratos, lo que provocó su detención. Este 23 demarzo pasado volvió a ser arrestado por agentes del Instituto Armado, esta vez por retención ilegal, pero quedó en libertad con cargos por falta de pruebas. En su coche se hallaron restos biológicos de la mujer, concretamente en el maletero, que a priori, no resultan comprometedores

Piden colaboración ciudadana

El Instituto Armado hizo ayer un llamamiento apelando a la colaboración ciudadana para cualquier persona que la haya visto, sobre todo, por la zona de Rivas, Fuentidueña del Tajo, Perales de Tajuña, Valdelaguna y Estremera. Por ello, insta a quien pueda aportar alguna pista que conduzca a su localización o permita esclarecer el caso, que lo comuniquen al Grupo de Personas de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (696924225). Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis si bien la investigación se centra en su entorno.

Fue la tía de Zuni, Mary Báez, quien denunció los hechos el 10 de marzo ante la Benemérita, al no tener noticias de la joven. Su familia ofrece una versión que no encaja con la vertida del novio de la mujer, que vive en un pueblo de Guadalajara y tiene varias fincas por el sureste de la región madrileña. Según sus allegados, su sobrina y su pareja se subieron al coche, discutieron y, en un momento dado, ella se bajó, enfadada, en plena carretera, en la localidad de Fuentidueña. Eso dicen que les ha contado Enrique. Las piezas no encajan.

De lo que hay constancia es de que la desaparecida fue grabada por una cámara del aeropuerto cuando recorría las instalaciones, nada más tomar tierra con el equipaje de mano y, luego, horas después, en el centro comercial de Rivas. Zuni mide 1,50 metros, es delgada, de tez blanca y tiene el pelo castaño claro. Vestía jersey oscuro, pantalón de pinzas gris y abrigo largo del mismo color. Llevaba una maleta amarilla y bolso beige.