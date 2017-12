Radicales Los Bukaneros hacen pintadas en bares atléticos: «Asesinos. Jimmy vive» Los locales están cerca del Wanda. El ataque se produce en el tercer aniversario del crimen del radical del Dépor

Tres bares que aglutinan a la afición del Atlético de Madrid en las inmediaciones del estadio Wanda Metropolitano han amanecido con pintadas esta semana, coincidiendo con el tercer aniversario del homicidio del ultra del Riazor Blues, Francisco Javier Romero Taboada, alias «Jimmy», de 41 años.

Fuentes policiales sospechan que detrás de estos incidentes están los Bukaneros, los radicales de extrema izquierda del Rayo Vallecano, «hermanados» con de los del Riazor Blues, a los que pertenecía el gallego. Los actos vandálicos los cometieron antes del partido que enfrentó el miércoles a los colchoneros con el Elche. ¿El objetivo? Que los miembros del Frente Atlético, situados en el extremo opuesto, es decir, en la derecha, los vieran.

Pintada en el bar Zapatones -Isabel Permuy

El Churretón fue el primer local afectado. Ocurrió la madrugada del lunes al martes. Situado en el número 2 de la plaza de Grecia, vaciaron un bote de pintura negra en la fachada. Así lo encontró su responsable, Alberto Molina, el día 26. «Desde que abrimos el negocio hace seis meses es rara la semana en la que no nos hacen algo. Cuando no nos rompen el cierre son mesas o sillas de la terraza. En la rotonda hay ocho bares y solo nos pasa a nosotros. Esto no es casualidad», explica. En su local no pusieron ningún mensaje: «La Policía los ve enseguida», asegura.

No ocurrió así en el caso de El Zapatones, situado a escasos minutos, en el número 6 de la travesía de Ronda. Inaugurado en septiembre, a ellos les tocó la madrugada siguiente. Todavía no han quitado los mensajes de «Asesinos» y «Jimmy vive». Uno de los dos socios atribuye el ataque a un error. «No tenemos nada que ver con radicales del Frente Atlético. Este es un bar de aficionados, lo hemos montado con toda la ilusión del mundo con la intención de ser un referente entre los colchoneros», agrega. Aún no han denunciado, «lo haremos para presentar el parte al seguro», explica.

En el establecimiento adyacente, El Rifle, los Bukaneros también les acusaron de «asesinos». Es la primera vez que se producen actos de este tipo en el aniversario del crimen de «Jimmy», arrojado al Manzanares y golpeado en una emboscada que hizo el Frente Atlético a sus rivales del Riazor Blues, el día del partido que enfrentaba a su club contra el Dépor. El coruñés, apodado también «El Abuelo», murió de un traumatismo craneoencefálico. Ayer, los ultras del Rayo le rindieron homenaje, lanzando un muñeco al río.