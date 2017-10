Beata María Ana de Jesús: El movimiento sinfónico de una parroquia Es un templo, junto a Matadero, de oración, sacramentos, caridad, formación y vida

José Francisco Serrano Oceja

@pserranooceja Seguir 28/10/2017 02:22h Actualizado: 28/10/2017 02:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Seguro que recuerdan aquello de «familia que reza unida, permanece unida». Parroquia que reza unida, permanece unida. Parroquia que trabaja unida, permanece unida. Parroquia que tiene abiertas las puertas durante todo el día, también permanece unida. ¿Cuál es la clave del éxito de una parroquia? Pasen y vean. No nos equivoquemos, no por mucho madrugar amanece más temprano. La clave de una parroquia es un movimiento sinfónico de oración, sacramentos, formación, caridad y vida. Y buen trato, acogida, una mirada afectuosa, una sonrisa, una palabra y un gesto. Lo contrario a la burocracia y la rutina. Pasen y vean.

«¿Por qué ahora esta parroquia?», pregunta el párroco Santos Montoya Torres, joven sacerdote, de una buena hornada, espiritual, moderno al mismo tiempo, al día. Se me ocurre contestarle que la lotería, quizá de Navidad. Al fin y al cabo el criterio de selección de esta serie es aleatorio y los factores son múltiples, también el de los nombres y hombres, y las parroquias, que están de moda. Cómo no va a estar de moda la parroquia de la Beata María Ana de Jesús, calle Guillermo de Osma, 10, en plena Arganzuela, la parroquia de Matadero, por cierto. Y la Beata, copatrona de Madrid, que es mucha Beata, cuyo cuerpo incorrupto se venera en el convento de las Mercedarias de Don Juan de Alarcón, lugar de peregrinación obligada cada 17 de abril, la Beata y su relación con Margarita de Austria y con Isabel de Borbón y las casas de Medina Sidonia y de Alba.

El párroco me entrega una hoja volandera, sí, hoja y volandera, casi cartesiana, clara, distinta, con las actividades parroquiales, que parece una lista de haber, que no del debe, que da vértigo. Ah, una parroquia y un colegio, porque la parroquia tiene anejo un colegio que son vasos comunicantes de humanización y de gracia. Un colegio, de una línea, que parece una ONU, como la Iglesia, y con una página web bien atractiva. Colegio también atendido por los sacerdotes de la parroquia, que no he dicho aún que al párroco le acompaña Juan Francisco Macías y que cuentan con la colaboración de las Hermanas del Ángel de la Guarda. Contengan la respiración y lean esta lista de corrido dentro del capítulo de Grupos y Actividades: Grupo infantil de Tiempo Libre. «Convive». Grupo de jóvenes. Grupo de jóvenes profesionales. Grupo de novios, encuentros mensuales. Encuentros matrimoniales, un espacio para animar el diálogo y la riqueza de la vida matrimonial. «Despertar religioso», actividades con niños a partir de los 2 años…

Atención a mayores

Seguimos sin contener la respiración: Grupo de monaguillos. Grupo de Animadores litúrgicos. Coro de niños. Coro de adultos. Grupo de fe (señoras). Grupo de asistencia a mayores. Taller de costura (adultos). Organización del mercadillo de la parroquia. Aula de alfabetización. «Los mayores y sus tertulias». «Los mayores también aprenden inglés». Talleres para mayores en colaboración con el Centro Madrid Salud de Arganzuela. Vida Ascendente. Grupos del Plan Diocesano de Evangelización (PDE). Curso de fotografía digital. Salidas parroquiales…

Ah, y espera, que según me cuenta Santos Montoya, el próximo mes comienza el Centro de Escucha, una iniciativa puesta en marcha en colaboración con los Camilos y el Centro Humanizar, experiencia integral de acompañamiento. Como integral es la ayuda de Cáritas. La misma plaza contigua de Rutilio Gacís, a la sombra del templo obra del arquitecto Joaquín Núñez Mera, es un clamor de necesidad y presencia. Allí comenzaron algunas de las primeras intervenciones ante el zarpazo de la droga. Cáritas son las actuaciones pro-infancia, las ayudas de cheques bebe a las madres en situación de riesgo, y los fondos de emergencia de la Vicaría que contribuyen a ese montante de 30.000 euros al años para las necesidades básicas.

La clave está en el sagrario, en la intimidad de la oración, en las eucaristías, en los sacramentos, en la exposición con el Santísimo de los jueves por la tarde, en los retiros de los últimos domingos de mes. La clave siempre es la misma. Y quizá el auxilio de la milagrera siempre y querida en Madrid, de Madrid al cielo, beata María Ana de Jesús, que es mucha Beata.