Barbero, Mayer y Zapata se desvinculan de Ganemos, el sector más crítico con Carmena

Ganemos, el sector más crítico de Ahora Madrid con la política de Manuela Carmena, pierde fuerza en Cibeles de cara al nuevo curso. Los ediles Javier Barbero, Celia Mayer y Guillermo Zapata se desvinculan de la plataforma para crear una nueva: Madrid 129. Esta ruptura, apenas unas horas después del último reproche al Gobierno local, supone una victoria del ala más moderada y próxima a la alcaldesa en la amalgama de siglas que conforman la formación en el Ayuntamiento.

El distanciamiento de Barbero, Mayer y Zapata, concejales de Salud, Seguridad y Emergencias; Cultura y Deportes; y los distritos de Villaverde y Fuencarral-El Pardo, respectivamente, coincide con la última crítica de Ganemos a la actuación del equipo de Gobierno. La plataforma, que hasta la fecha contaba con siete representantes en el Consistorio, puso en cuestión el plan contra los manteros ideado por el Consistorio, bajo la premisa de que prima los «intereses comerciales» por encima de los derechos humanos.

No había pasado ni una semana desde que hiciera lo propio con el nuevo contrato de recogida de basuras, que entrará en vigor el próximo 1 de noviembre y que será prácticamente igual al actual. Como ya informó ABC, previsiblemente serán las mismas adjudicatarias (si cumplen los trámites) y por el mismo precio, en torno a 153 millones de euros al año (sin IVA), pues las empresas solo han bajado el precio inicial de licitación en un 1%.

Las reservas de Ganemos en este caso remiten a la promesa de Ahora Madrid de remunicipalizar el servicio antes de llegar al poder. «No llegamos aquí para esto. Insistimos en lograr la remunicipalización de los servicios públicos», publicó la facción más intransigente de Ahora Madrid en Twitter. Antes, censuraron el Comisionado de la Memoria Histórica y las palabras de Carmena sobre la detención de siete miembros de Distrito 14, un colectivo radical investigado por la Policía.

Lo cierto es que el día a día ha matizado los planteamientos de algunos ediles, acaso convencidos de la necesidad de desempeñar un papel más pragmático. Quienes resisten en Ganemos son Montserrat Galcerán (Tetuán y Moncloa-Aravaca); Yolanda Rodríguez (Ciudad Lineal y Hortaleza); Esther Gómez (Carabanchel y Latina), y Pablo Carmona (Salamanca y Moratalaz).

El anuncio, no obstante, no hace sino confirmar lo que ya dijeron en abril. Según explica la portavoz de la plataforma en Madrid, Ana Barba, los tres concejales manifestaron que no iban a asistir más a las reuniones de la formación. A estas sí acudieron los que aún siguen en sus filas, y la presidenta de Usera y Argazuela, Rommy Arce (Podemos-Anticapitalistas), quien aboga por mantener una política más radical y rupturista por parte de la coalición Ahora Madrid.

Barba, en declaraciones a Efe, insistió en que su marcha no esconde ningún trasfondo: «Compañeros que comenzaron con nosotros han tomado otro rumbo. No es una ruptura ni una pelea, han decidido emprender un camino distinto». La pérdida de influencia de Ganemos se reconoce en que ya no cuenta con representantes en la Junta de Gobierno. Lo cierto es que no es más que una consecuencia de la polarización del Consistorio. Barbero, aunque hasta ahora de Ganemos, se halla en el círculo de confianza de la alcaldesa; fue quien la convenció para que se presentara a la Alcaldía. Con una buena relación con Zapata, la única excepción es la de Mayer, a quien retiró sus atribuciones en materia de Memoria Histórica por su mala gestión. Tampoco su administración del área de Cultura, con el caso de los titiriteros a la cabeza, han ayudado a que la relación entre ambas vaya más allá de la cordialidad.

Barbero, Mayer y Zapata formarán Madrid 129, una plataforma que se define como «un espacio de trabajo conformado por gentes diversas; un lugar de reflexión que no parte de ansias electorales».