Barbero insiste en la persecución policial como causa indirecta de la muerte del mantero: «Venía huyendo»

Lejos de limpiar la imagen sobre la gestión del equipo de Manuela Carmena sobre los incidentes de Lavapiés, el delegado de Seguridad, Javier Barbero, la ha terminado de embarrar este jueves en el Pleno del Ayuntamiento. Cuando los tres partidos de la oposición exigían asumir responsabilidades por el «secuestro de la información» sobre lo ocurrido y la «falta de información» para apaciguar los ánimos en las calles los pasados 15 y 16 de marzo, el concejal se ha despachado afirmando que Mmame Mbaye «venía huyendo desde la puerta del Sol». «No hubo persecución directa», ha lanzado, enturbiando de nuevo la labor de la Policía Municipal.

Barbero ha relatado cómo se desencadenó el infarto de Mbaye. Habla de la intervención de los agentes en la Puerta del Sol ante la venta ambulante. Allí estaba Mbaye. «Él corre por la calle Postas hasta la Plaza Mayor. Allí se reagrupa con algún que otro compañero mantero, que juntos emprendieron camino hacia su residencia, andando y huyendo. Bajaron por la calle Toledo. Se dirigieron hacia la calle Embajadores, giraron por la calle del Oso. En el número 10, Mmame se desplomó. Su corazón no podía más. Venía huyendo desde Puerta del Sol, sí, corriendo desde Plaza Mayor. Y andando hasta la calle del Oso. Pero venía huyendo. Es cierto que hasta donde sabemos no había persecución directa de Mmame desde Plaza Mayor hasta calle del Oso, pero también es cierto que llevaba 14 años huyendo».

El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, y su homóloga en Ciudadanos, Begoña Villacís, se han quedado con la boca abierta. «Ha vuelto a extender el manto de la sospecha sobre la Policía Municipal. Lo único que hace es avalar el bulo», ha reprobado el primero; «yo estoy alucinando. Cada vez se mete en un jardín más grande», ha lanzado la segunda.

El PSOE ha conseguido sacar adelante su moción de urgencia para pedir la dimisión del delegado, entre otros puntos, con los votos a favor del PP y Cs. «Achacamos a este gobierno no haber estado a la altura de esa crisis. Le pedimos que presente su dimisión», ha expresado la representante socialista, Purificación Causapié, en su primer turno de palabra.

Entre las cuestiones que recoge la moción aprobada se incluye lamentar el fallecimiento del senegalés, condenar los actos violentos, apoyar la labor de la Policía Municipal y el Samur, asumir responsabilidades por la falta de transparencia informativa, establecer una mesa de convivencia y seguridad en Lavapiés, poner en marcha la tarjeta de vecindad que se aprobó en 2016 y solicitar información a la Policía Nacional sobre las razones por las que actuó en el barrio.

«Hicimos un ejercicio de prudencia»

Barbero ha asegurado que no va a dejar su cargo. Considera que no se produjo ningún tipo de irresponsabilidad. «Yo no voy yo no voy a dimitir por algo que creo que ha sido correcto», ha dicho el edil, aunque ha reconocido que «desde el punto de vista técnico pueden ser discutibles» algunos elementos relacionados con la comunicación. Ha puesto en valor que la información se dio «antes de 24 horas».

Barbero ha precisado que a las 20.30 horas del jueves 15 de marzo, dos horas y media después de que falleciera Mbaye, ya estaba en Lavapiés y conocía todos los hechos. Sobre las acusaciones de no comunicar lo que había ocurrido se ha escudado en que quiso ser prudente, ya que figuraban informaciones con la versión que ofreció la Jefatura Superior de Policía de Madrid, a los que acusa de «enorme irresponsabilidad» por haber informado a los medios sobre el hecho de que el mantero falleció mientras le seguía el Cuerpo municipal. «Lo que hicimos fue un ejercicio de prudencia, precisamente porque había estaba el ambiente muy caldeado y era muy importante ser prudentes en el ámbito comunicativo», ha dicho el delegado.