El Ayuntamiento estudia endurecer el protocolo por alerta meteorológica tras la muerte en El Retiro

La muerte de un niño de 4 años en El Retiro, aplastado por un árbol de grandes dimensiones derribado por el viento, podría desembocar en un endurecimiento del protocolo de actuación para parques y jardines en situaciones de alerta meteorológica. Así lo anunció ayer la edil de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, que, además, hizo un balance del arbolado en la capital y de cómo trabajó el Ayuntamiento tras el suceso del pasado sábado. Acompañada de la directora general de Aguas y Zonas Verdes del Consistorio, Beatriz García San Gabino, aseguró que el pino, que cayó por un colapso de la raíz, «estaba sano» y no mostró ninguna señal de que tuviera alguna afección: «Era imposible preverlo».

Dadas las explicaciones, tanto Medio Ambiente como los grupos de la oposición coinciden en que una de las posibles soluciones es revisar el articulado actual. Purificación Causapié (PSOE) y Begoña Villacís (Cs) así lo han transmitido, como la petición de José Luis Martínez Almeida (PP) de constituir un Pleno extraordinario para conocer lo ocurrido. «No descartamos una revisión del protocolo; ya se trabaja en ello y, si es necesario, así se hará», dijo Sabanés.

El árbol colapsado, un pino de 53 años y 15 metros de altura, estaba plantado en una zona terriza y no en una pradera o un terreno inclinado, algo importante porque en los dos últimos casos es más probable que caiga. «Se revisó y no presentaba problemas fitosanitarios y no tenía ninguna evidencia de riesgo», insistió Sabanés.

En segundo término, García señaló que el ejemplar en cuestión pasó hasta cuatro inspecciones entre 2012 y el pasado 22 de marzo. Primero se hizo una poda de limpieza; después, en 2014, se elaboró una ficha técnica con sus particularidades, al igual que en los otros 19.000 ejemplares con los que cuenta el parque. En octubre de 2016 se hizo una prueba de tracción para testar la resistencia y el anclaje al suelo y, ya en los años 2017 y 2018, un reequilibrio y una poda de reducción para quitar peso en la copa.

La sequía, clave

La directora general de Aguas y Zonas Verdes explicó cómo la sequía imperante en Madrid durante los últimos meses ha sido determinante. «Llevamos tiempo con mucha sequía y las capas más profundas del suelo se quedan débiles; cuando empieza a llover, como tiene muchos huecos, al penetrar el agua pierde su capacidad de retener y, al unirlo con los fuertes vientos, producen que colapse y se caiga. No se puede evaluar ni prever este tipo de caídas, porque el árbol no da ninguna señal», argumentó García.

Por otro lado, en el mantenimiento a corto plazo, la técnico municipal señaló que en mayo o junio entrará en vigor el nuevo contrato de actuaciones urgentes en el arbolado, que será «fundamental» para abordar inspecciones sistematizadas. «Intentaremos prever nuevas incidencias», aseguró.

El Retiro permanecerá cerrado «hasta nueva orden», junto a las quintas de Los Molinos y Torre Arias, El Capricho y el paseo de La Rosaleda. Los Jardines de Sabatini y el parque de la Fuente del Berro, en cambio, ya están abiertos. Fuentes municipales indicaron que en los últimos días se han registrado 357 incidencias por el mal tiempo, con la caída o tronchado de 290 árboles y 67 ramas. En El Retiro (19.000 ejemplares) se han retirado 54 desde principios de marzo, con 19 volcados y 35 talados. Desde el sábado se trabaja en una nueva inspección.

El parque, por sus circunstancias, es objeto de un seguimiento exhaustivo desde hace años. En 2015 se revisaron un total de 18.534 árboles, con la consiguiente apertura de una ficha técnica para cada ejemplar. Hasta este 1 de marzo se han realizado otras 13.493 actuaciones, de los que 1.626 árboles han sido retirados por diversos problemas.