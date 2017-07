El Wanda Metropolitano, diseñado por los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz, no solo será uno de los estadios más modernos desde el punto de vista puramente deportivo. El nuevo feudo, que contará con la presencia de 54.000 abonados -récord absoluto en la historia del club-, albergará un espacio para rendir homenaje a su laureada trayectoria. Habrá un hueco para las leyendas y otras sorpresas que aún no han sido desveladas. Pero eso no es todo, la cara principal acogerá una galería con diversos espacios pensados por y para los atléticos.