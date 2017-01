Anticiclón frena borrascas e impide la dispersión de contaminación en Madrid

El anticiclón que afecta a la Península no está permitiendo la entrada generalizada de la borrasca y solo lo hará por la zona oeste peninsular si bien, a partir del miércoles 4, la situación se estabilizará más y dificultará la dispersión de contaminantes en ciudades como Madrid.

«Aunque tengamos una situación anticiclónica, no se espera que ni hoy ni mañana haya inversión de temperatura, lo que significa que el dióxido de nitrógeno (causante de las restricciones en Madrid) no tiene tapadera y puede salir por encima», ha explicado a EFE la portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Ana Casals. A partir del 4 vuelve la «situación anticiclónica total sin inversión de temperatura ni vientos», por lo que los niveles de contaminación aumentarán previsiblemente.

No obstante, las condiciones atmosféricas que acentúan los niveles de contaminación y que han llevado al Consistorio a restringir el tráfico en la almendra centralde la capital, no van a ser «tan malas» como días anteriores, ha señalado Casals.

Además, ha añadido que hoy habrá incluso una baja probabilidad de lluvia, lo que «quiere decir que entra un poco el frente atlántico», pero al no haber viento no se puede llevar la masa de aire contaminada. Aún así, el meteorólogo del portal eltiempo.es, José Antonio Maldonano, ha puntualizado al respecto que la estabilidad no será tan «absoluta» como ha sido hasta ahora y por ello no se darán situaciones «tan problemáticas» respecto a la polución del aire.

Las temperaturas subirán hoy, martes 3, de forma generalizada, especialmente en la mitad oriental, aunque continuarán las heladas en el interior peninsular, y se prevé que el frente atlántico situado al oeste de la Península se adentre un poco más y que las precipitaciones se extiendan hacia el tercio occidental.