Alumnos del madrileño colegio San Viator representan a España en la UE

Tres alumnos del madrileño colegio San Viator han sido seleccionados para participar en el pleno de la Juventud de la Unión Europea, el próximo mes de marzo. Los estudiantes debatirán, junto con otros cientos de jóvenes de los distintos países de Europa, sobre los desafíos políticos y retos a que se enfrenta el continente, y aportarán sus propias soluciones.

Cada año, la Unión Europea celebra la asamblea juvenil «Tu Europa, tu voz». El Comité Económico y Social Europeo (CESE) elige candidatos, y este año lo ha hecho de entre 680 solicitudes. Serán en total 33 escuelas -una por cada uno de los estados miembros de la UE, y además una por cad auno de los países candidatos, Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía-.

En el colegio la noticia ha sido recibida con satisfacción. Porque «será una experiencia enriquecedora para nuestros alumnos, que les permitirá tener contacto directo con las instituciones de la UE», asegura su director, Javier Pizarro. La coordinadora de proyectos internacionales del centro, Inmaculada Miguel, insiste en el carácter europeísta del colegio: «Desde hace 30 años participamos en intercambios lingüístico-culturales con Francia e Inglaterra», y han sido pioneros en la participación en otros proyectos como el Sócrates, KA1 y KA2. «La participación en "Your Europe Your Say" es otro reto que motiva a nuestros alumnos a seguir estudiando y aprendiendo desde una perspectiva de tolerancia y respeto para convertirse en ciudadanos europeos comprometidos», ha añadido Inmaculada Miguel.

Cada escuela enviará a Bruselas una delegación de tres estudiantes, de 16 y 17 años, junto a un profesor. El pleno de la Juventud tendrá lugar los días 30 y 31 de marzo. Los alumnos que representan a España serán Nuria Manzano, Ezequiel San León y Stella Ábalos, a quienes acompañará la profesora de inglés del colegio San Viator, Alicia Martínez.