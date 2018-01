La alcaldesa y Sabanés, obligadas hoy a comparecer por la compra de Bicimad PP y PSOE piden explicaciones en Pleno sobre la compra del servicio de bicicletas

Tatiana G. Rivas

Bicimad va a ser el asunto que más tiempo ocupe hoy durante la primera sesión del Pleno del Ayuntamiento. Este diario publicó en exclusiva en noviembre que Ahora Madrid había llevado a cabo la compra del servicio sin contar con informes oficiales que avalaran que valía 10,5 millones de euros. Tras la información, el Partido Popular anunció que llevaría la causa a los tribunales. Y así lo hizo el pasado 22 de enero, después de conocer también –como ABC hizo público el 17 de enero– que en la EMT se habían falseado presuntamente los expedientes de compra para justificar la adquisición.

Tras la noticia, la oposición en bloque veía más sombras que luces sobre la gestión de la cesión del contrato para salvar a toda costa Bicimad. El PP pide hoy la comparecencia de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para que haga su valoración sobre la municipalización del servicio de la bicicleta. «La regidora es la que aprueba la transferencia de esos 10,5 millones de euros. Esperemos que por pura vergüenza política sea ella quien dé la cara», declaró ayer el portavoz del grupo municipal popular, José Luis Martínez-Almeida, ante los medios de comunicación.

Una comisión «urgente»

Además, el PP presentará en la segunda sesión del Pleno, mañana, una proposición para que se cree una comisión de investigación sobre Bicimad «urgente y prioritaria». Solicitan que se constituya antes del 15 de febrero de 2018, y sus trabajos comiencen durante ese mes. «Confiamos en que los grupos municipales, una vez que tienen conocimiento de que se han falseado documentos en el proceso, no tengan ningún problema en votar a favor», añadió Almeida.

El PSOE también exige hoy explicaciones a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, mediante comparecencia para que informe sobre el contrato de Bicimad.

Tanto Carmena como Sabanés han defendido que no se produjeron irregularidades. Sin embargo, ninguna se ha pronunciado respecto a los expedientes falseados. El documento que reprodujo este diario era el expediente donde se daba luz verde a pagar 10,5 millones a Bonopark. No tenía ni membrete, ni fechas, ni sellos, ni firmas avaladas por un técnico. Un mes más tarde, en el seno de la EMTaparece este informe con autor, la EMT, se incluía la fecha a 8 de septiembre de 2016 –días antes de que se produzca la cesión–, sin fecha de registro y lo firma el director financiero de la EMT, José David Pérez Moncada, funcionario que no llega a este cargo hasta seis meses más tarde.Este último grave error que induce al amaño todavía no se ha aclarado tampoco.