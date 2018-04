Alarma en Leganés: una veintena de colegios construidos con amianto «caducado» El caso que más preocupa a los vecinos es el de una escuela infantil con el techo de uralita desgastado

@tatianagrivas Seguir Madrid Actualizado: 05/04/2018 01:07h

El botón de alarma se ha accionado entre los vecinos de Leganés (187.173 habitantes) tras conocerse que en la escuela de educación infantil Jeromín, en el barrio de San Nicasio (junto a la Universidad Carlos III), el techo de una de los edificios es de amianto y está deteriorado. A este centro acuden alrededor de 80 niños con edades comprendidas entre los 0 y 6 años de lunes a viernes. Los padres llevan tiempo denunciando esta situación de riesgo para la salud de sus hijos ante el Ayuntamiento (PSOE). Ante la inacción administrativa, algunos de ellos han volcado sus esfuerzos con los partidos políticos de la oposición y las asociaciones vecinales.

El Consistorio ha informado al centro de que el próximo verano quitarán el tejado. Para las familias no es una solución adecuada. Reclamaban la retirada de este trabajo en las vacaciones de Semana Santa. «Es una situación de urgencia que requiere celeridad. Estamos preocupados», señala uno de los padres, quien prefiere mantener su anonimato.

Estado del tejado de uno de los edificios de la escuela infantil Jeromín -MAYA BALANYA

La escuela de Jeromín se construyó en 1972. Los productos fabricados con amianto no son peligrosos si se mantienen en buenas condiciones de conservación y no son sometidos a agresiones por mal manejo o por las condiciones meteorológicas. Sin embargo, es susceptible de generar un riesgo muy elevado para la salud en caso de deterioro por el desgaste de su uso. Su vida útil, según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), es de 30-35 años. En el caso de la escuela de Jeromín ya se ha superado. Desde el centro detallan que no se deja acceder a los niños a la caseta que tiene el techo afectado. La cuestión es que, cuando el material esta roto, se liberan al aire fibras pequeñas de amianto.

Las formaciones de Leganemos, con Fran Muñoz como portavoz, y Unión por Leganés (Uleg), con Carlos Delgado al frente, y la Asociación de Vecinos del barrio de Zarzaquemada registraron ayer una moción para el próximo pleno municipal, el 12 de abril, donde exigirán al alcalde, Santiago Llorente, la elaboración de «un estudio global de las viviendas y edificios públicos y privados en los que se encuentra este material cancerígeno», priorizando «colegios, instalaciones sanitarias y deportivas, tanto públicas como privadas». Leganés tiene 33 colegios y, según ha calculado la formación de Leganemos con diversa documentación municipal analizada, una veintena de ellos están construidos con este peligroso material, prohibido en España desde 2002 y en la Unión Europea desde 2005.

Un parche temporal

Sobre algunos de estos centros, como el que figura en la imagen inferior de estas paginas, se cubrió el techo con chapa azul o marrón para evitar su desgaste. Estas intervenciones se llevaron a cabo en los años 80. El asunto, denuncia Leganemos, es que el mineral no sólo está presente en tejados, sino también en conducciones y solados. «Los ciudadanos no tienen actualmente información sobre la presencia de amianto en la ciudad», expone Muñoz, el representante de Leganemos.

Colegio Aben Hazam, uno de los colegios con amianto en el techo que fue recubierto en los 80 para evitar el desgaste del material -ABC

El amianto o abesto está directamente relacionado con el desarrollo de cáncer pleural y diversos problemas respiratorios en caso de que el elemento esté dañado y haya una exposición al mismo. Las asociaciones de San Nicasio y Zarzaquemada y la propia Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) instan al Ayuntamiento a actuar cuanto antes.

Leganemos recrimina al Gobierno municipal que los deberes deberían haberlos hecho hace un año. En febrero de 2017 se aprobó por unanimidad en la cámara municipal elaborar un censo de edificios que pudieran contener amianto a petición de este partido, así como el plan acordado de «desamiantación» en Leganés. En la próxima sesión plenaria preguntarán cuál es el número total de instalaciones afectadas, las medidas y el protocolo que se lleva a cabo (si es que existe). «Hace más de un año descubrimos con la demolición de una discoteca que el Ayuntamiento no supervisaba la retirada de uralita. Más de un año después comprobamos que no ha hecho nada», recrimina Muñoz.

La patata, a la Comunidad

Desde la Corporación revelan que no han elaborado el censo de centros y aclaran que los colegios son competencia de la Comunidad de Madrid. «Ya se ha dado traslado de la existencia del microcemento en algunos edificios educativos. Esperamos una respuesta y una solución urgente por parte del Gobierno regional», dicen. Aseguran que es «una prioridad». Sobre su responsabilidad en la escuela infantil Jeromín destacan que van a proceder a sustituir las cubiertas «lo antes posible, aunque es necesario esperar a un periodo no lectivo para realizar este cambio con total seguridad». Los 80 niños que cada día van a este centro aún tendrán que esperar.