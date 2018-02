Ahora Madrid y PSOE votan en contra de excluir a los chequistas del Memorial de La Almudena Los socialistas se escudan en que no existe un dictamen del Comisionado para rechazar la propuesta del PP, sin embargo, el departamento de Sauquillo critica que Valiente les haya puenteado y piden poder valorarlo

El PP no ha logrado sacar adelante su proposición para que se «excluya del Memorial del Cementerio de La Almudena la mención de todas las personas que participaron en los asesinatos de las checas en Madrid entre 1939 y 1944». En este recuerdo el edil responsable del Plan de Derechos Humanos, Mauricio Valiente, incluía entre los 2.934 nombres de hombres y mujeres las identidades de 335 «chequistas», 134 de los cuales participaron en matanzas y asesinatos organizados desde esos centros de detención y torturas del bando republicano. PSOE y Ahora Madrid se han aliado para tumbar la propuesta, que solo ha apoyado Ciudadanos.

Los socialistas se han escudado en que no había un dictamen del Comisionado al respecto y que no se iban a posicionar hasta que hubiera una valoración de éste órgano consultivo creado por consenso para valorar las políticas sobre la Memoria Histórica. «No hemos conocido ningún dictamen del Comisionado, por lo que no vamos a apoyar la propuesta del PP. No podemos compartir la equidistancia de la vieja y la nueva derecha», ha dicho el concejal socialista Ramón Silva. Sin embargo, ésta ha sido el punto que más ha molestado en el seno del departamento que dirige Paca Sauquillo, ya que critican que Valiente les haya puenteado y piden poder estudiar la lista de nombres propuestos con detenimiento.

La exclusiva de ABC que llevó a portada el pasado 19 de febrero fue el detonante que hizo al Comisionado reunirse con celeridad para que Madrid honre a sus víctimas como se merece, sin denostar a otras, indistintamente del bando al que pertenecieran. Su trabajo se centra en reconciliar y, a diferencia de lo que piensa Valiente –que no consultó a este órgano para redactar el informe–, para el Comisionado sí importa lo que hicieron esas personas en sus vidas antes de morir, sobre todo si también mataron a otras por su ideología.

«Estamos a favor del memorial, pero no queremos mezclar a víctimas y verdugos. Es una doble afrenta. No estamos dando validez a los juicios del franquismo», ha defendido el edil del PP Pedro Corral. «Son incontables los madrileños los que pueden contar el paso de sus familiares por las checas, incluida la presidenta del Comisionado, cuyo padre pasó por una de ellas y su carcelero es un de los homenajeados», ha recordado el concejal, que ha pedido que no se salte al Comisionado.

En ese sentido también se ha manifestado la concejal de Ciudadanos Sofía Miranda, que ha cuestionado «por qué el Pleno aprueba la creación del Comisionado para luego puentearlo y presentar un informe en el que se impone la opinión del concejal que aquí fue reprobado». «Es una absurdez querer convertir en víctimas a los verdugos. Respeten a esos ciudadanos que no queremos estar en ninguno de los dos bandos. No mezclemos a víctimas con victimarios. Escuchen al Comisionado, que para eso se lo delegó este Pleno», ha exigido.

«¿Cuáles son las víctimas inocentes y las culpables? ¿Qué personas están bien fusiladas?», ha cuestionado el concejal Valiente los argumentos de PP y Cs. «Aquí hay un conjunto de señores que pone en cuestión esas muertes. Retirad esta iniciativa, porque no tiene ningún sentido», ha reclamado Valiente que ha afirmado que escucharán al Comisionado «para hacer una propuesta común».