Ahora Madrid y PSOE impiden que se investigue la cesión de Bicimad a la EMT El PP denunciará los hechos ante la Fiscalía para esclarecer una operación de compra que consideran «opaca»

MARTA R. DOMINGO

@MartaRDomingo MADRID 29/11/2017 17:13h Actualizado: 29/11/2017 17:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a aliarse con Ahora Madrid para dar carpetazo a la investigación sobre la cesión de Bicimad a la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Como ya ocurrió en noviembre del año pasado, los socialistas junto al partido de Manuela Carmena han tumbado la proposición del PP que ha llevado al pleno del Ayuntamiento de Madrid para crear una comisión de investigación que arroje luz a la compra del servicio de bicicletas eléctricas. Para el PP esta operación es «opaca» y para Ciudadanos «huele mal». Por ello, los populares han anunciado que «irán hasta el final hasta esclarecerlo todo» y denunciarán ante la Fiscalía el asunto de Bicimad.

Como ya informó ABC, en octubre de 2015, la entidad anunció a la actual Corporación que estaba al borde de la quiebra, con pérdidas mensuales de 300.000 euros. Con este argumento, la firma Bonopark solicitó al Consistorio el reequilibrio económico por 3,4 millones de euros. Ahora Madrid lo evitó pactando en privado asumir el negocio. ABC accedió a la memoria económica y el plan económico-financiero que entregó Bonopark en la licitación del concurso y que le sirvió para ganar la gestión (fue el único licitador) en 2013. Aquí señalaba que todo el servicio costaba 7,3 millones de euros. Amortizado (es decir, usado), 3,5 millones de euros.

En el precio se incluían elementos como las bases con anclajes, las cámaras, los tótem, las plataformas, las baterías y las 2.028 bicicletas (cifra que nunca llegó a estar disponible para los usuarios), valoradas cada una de ellas en 700 euros. Si a ese valor amortizado se incluyen los 3,5 millones de euros que Bonopark pedía en el reequilibrio económico, el precio de la cesión llegaría a alcanzar los 6,9 millones de euros y no los 13 millones de euros que se van a pagar finalmente por la compra (con la suma del IVA -2,2 millones extra- y 236.250 euros fijados de intereses, ya que el 75% del importe se paga en cinco años con un tipo de interés del 3%).

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha negado cualquier posible «irregularidad» en la cesión. «Trabajamos en la cesión de un contrato entre dos empresas mercantiles totalmente legal. Trabajamos planteándonos que la empresa más solvente para hacerlo era EMT», ha justificado la delegada.

Sin embargo, la edil del PP Inmaculada Sanz Otero ha reiterado que la compra se hizo «sin un informe técnico ni jurídico que apoye la operación». «¿Qué profesional de la EMT firman esos tres folios? Queremos contrastar esos datos con facturas y con tasaciones oficiales. A parte de atizarles 13 millones de euros, les permiten quedarse como operadores tecnológicos. Las cosas están bastante negras en este asunto», ha cuestionado la portavoz popular en el área de Medio Ambiente.

El concejal socialista, Ignacio de Benito, se ha escudado en que no ve «a día de hoy» motivos para que la municipalización de Bicimad sea examinada en una comisión de investigación para justificar su voto en contra. El edil ha asegurado que el PSOE lleva «unos días» revisando información «para ver si las informaciones vertidas tienen una base sólida» y, aunque les faltan algunos datos, consideran que «les cuadran las cifras».

A quienes tampoco les encajan las piezas del puzzle es a Ciudadanos. «Sí que tiene sentido esta comisión porque ya hace un año ya decíamos que olía mal. No hay ningún tipo de documentación que avale la cesión de Bicimad, carece de un balance. Es información básica para saber por qué estamos pagando un precio y no otro», ha defendido el edil de Cs Sergio Brabezo. «Huele peor porque cuando teníamos la posibilidad de hacer una auditoría el PSOE impide que se haga una auditoría. ¿Por qué lo hacen? Si aquí no hay nada que ocultar, como dijo el señor Sánchez Mato, no tendrán inconveniente en que se investigue», ha lanzado el edil, sin éxito.