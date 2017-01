El aeropuerto de Barajas se queda sin Metro: cómo sobrevivir al corte de la línea 8

La línea 8 de Metro cerrará por obras desde mañana hasta el 18 de abril. 83 días en los que el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se quedará sin un servicio de transporte que utilizan, de media, más de 11.000 usuarios al día. Unas obras que, además de a los viajeros que llegan o salen de la capital, afectan especialmente a los vecinos de los distritos de Hortaleza y Barajas. El objetivo de las mismas, según la compañía, es «mejorar la seguridad, el confort y la eficiencia» de una línea que lleva en funcionamiento desde 1998 y que, tal y como señalan fuentes del Ejecutivo regional, necesita renovar y reparar problemas estructurales y deficiencias relacionadas con humedades y filtraciones.

Pese a que se reforzarán los medios de transporte alternativos para llegar o salir del aeropuerto –Metro ampliará la frecuencia de la línea 4 y Cercanías la línea C1–, no habrá un servicio especial de autobuses que conecte directamente Nuevos Ministerios y el aeródromo madrileño. En su lugar, EMT ha diseñado tres líneas de carácter excepcional –SE2, SE3 y SE4– que cubren tres tramos divididos de las estaciones de la línea 8. De este modo, los recorridos alternativos comenzarán en la estación de Colombia. Concretamente, el servicio especial SE3 conectará, ida y vuelta, con Pinar del Rey, dejando sin cubrir el tramo previo entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Colombia en los dos sentidos. En su lugar, además de las conexiones naturales con las líneas 6, 9 y 10 –todas ellas con dos transbordos–, las líneas convencionales 7, 40 y 150 de la EMT paliarán los cortes.

«El corte nos limita bastante la conexión con Nuevos Ministerios», se queja a ABC Sara Díez, vecina de Hortaleza cuyo hijo coge la línea 8 a diario para ir a clase. «Las frecuencias de los autobuses convencionales no son las mismas que las de Metro y, la alternativa por la línea 9 obliga a hacer 5 o 6 paradas dependiendo del sentido en que la cojas», comenta. «Puede que las obras sean necesarias pero no entiendo por qué no la conectan por autobús con una sola parada. Si cogemos el bus 7, son 11 paradas. Si optas por el 150, son 14 y si pillas el 40, te tragas 10 paradas. Todo para hacer un trayecto que, en la línea 8, se tarda 5 minutos», concluye indignada.

Filtraciones en los túneles

Los trabajos anunciados por Metro consisten en la reparación de la plataforma de vía mediante inyecciones y muros de hormigón transversales. Asimismo se reparará el canal central de drenaje y de las canaletas transversales. También se cambiarán los tacos de vía elásticos, que habían quedado obsoletos, por placas de fijación directa en todo el tramo afectado y se rehabilitarán las galerías de evacuación del tramo entre Mar de Cristal y Campo de las Naciones.

Dentro de sus 16,5 kilómetros, que se distribuyen entre ocho estaciones, se actuará también sobre un pozo ubicado entre Campo de las Naciones y Aeropuerto T1-T2-T3 para eliminar filtraciones y evitar posibles desprendimientos. Las obras se producen para mejorar zonas de la canaleta central, renovar las fijaciones y mejorar la infraestructura de la plataforma de vía de este tramo.

Tampoco estarán reforzadas las conexiones entre Colombia y Mar de Cristal –cubiertas por la línea 87 de autobús, con parada en Pinar del Rey–. El tramo entre Mar de Cristal y Campo de las Naciones cuenta, además de con los servicios especiales, con la línea convencional 112 de la EMT.

Autobuses articulados

Por su parte, el Servicio Especial SE4 unirá las estaciones de Mar de Cristal, Campo de las Naciones y Aeropuerto T4. Y, el Servicio Especial SE2, cubrirá el mismo recorrido que la SE4 hasta Campo de las Naciones y proseguirá su ruta hacia las paradas de Aeropuerto T1-T2-T3 y Barajas. El SE2 funcionará de 06:00 a 01:45 horas con una cadencia de entre 6 y 10 minutos y con una dotación inicial de diez autobuses. Todos ellos articulados para facilitar un uso masivo de esta ruta y el transporte de equipaje a los viajeros que llegan o salen del aeropuerto Adolfo Suárez, informó la Empresa Municipal de Transportes.

Esta es una de las principales molestias que se presentan tanto para los vecinos como para quienes carguen con equipaje. «Debería existir un servicio especial de la EMT único que cubra toda la línea 8. No se entiende que lo hayan troceado en tres», expone. «Creo que no se ha pensado en los vecinos que usamos el Metro a diario», denuncia Federico Gil, otro usuario habitual. Lo cierto es que la capacidad para transportar bultos es mucho más reducida en un autobús que en los vagones de Metro. Más aún, en el caso de los viajeros que quieran llegar a través de la líneas regulares.

Los últimos servicios serán a las 01:35 horas, en Barajas, y a las 01:45 horas, en Mar de Cristal. El Servicio Especial SE3 funcionará con dos autobuses, cada 12-15 minutos, de 06:00 a 01:40 horas en Colombia y a las 01:46 horas, en Pinar del Rey. El Servicio Especial SE4 funcionará de 06:00 a 01:45 horas cada 6-10 minutos y contará con 8 autobuses articulados en servicio. Los últimos trayectos serán a las 01:38 horas, en Aeropuerto T4, y a las 01:45 horas, en Mar de Cristal. El uso de estas tres líneas será gratuito.