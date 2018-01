Sucesos Así actuaban los albaneses detenidos con un millón de euros en relojes, ropa de lujo y joyas Es una de las operaciones más importantes por el monto de lo robado y la voracidad de la banda que asaltó 200 chalés en mes y medio

M. J. Álvarez

@mariajo_abc Seguir 27/01/2018 01:40h Actualizado: 27/01/2018 01:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Reventaron más de 200 chalés en mes y medio en los municipios del noroeste de la región y solo el botín que ha sido recuperado supera el millón de euros. Se trata de la peligrosa banda de ladrones albaneses más importante desmantelada en los últimos años por el monto de lo sustraído en el marco de la operación Hábitat Tosco (dialecto de su país) de la Guardia Civil. Entre los objetos decomisados se encuentran joyas y pertenencias del capitán del Atlético de Madrid, Gabi Fernández, una de las víctimas de estos amigos de lo ajeno.

Esta célula integrada por cinco delincuentes –tres hombres y dos mujeres, de entre 21 y 47 años– robaban cada día cinco o seis chalés en urbanizaciones de alto poder adquisitivo. Hay acreditado que en cuatro días dieron 17 «palos», y no fue uno de sus días más prolíficos Desde que se establecieron en Madrid en noviembre pasado se notó un repunte de los asaltos en viviendas, y eso que se marcharon de «vacaciones de Navidad» para volver el 10 de enero, según explicó ayer la delegada del Gobierno en rueda de prensa, junto al capitán del Grupo de Delincuencia Organizada, responsable de la operación. Eran las féminas las que viajaban a su país una vez al mes para vender lo sustraído.

Aquí, primero robaban vehículos de alta gama y luego seleccionaban las viviendas al azar. No les importaba que estuvieran sus moradores dentro. Ágiles, deportistas y eficaces, accedían a la propiedad por el método del escalo o forzando alguna entrada. Llevaban capuchas, guantes, mochilas y linternas. Actuaban entre las 19 y las 23 horas. Si la casa tenía alarma, empleaban apenas cinco minutos. Buscaban joyas, móviles, material electrónico, ropa de marcas de lujo y dinero (se llevaron hasta 40.000 euros). Si los moradores estaban en la planta baja, subían a las superiores e, incluso, arrancaban de cuajo la caja fuerte en caso de ser necesario. Si no había alarma, estaban 10 o 15 minutos. No iban armados y si eran sorprendidos no usaban la violencia.

Un padre y su hijo, se escondieron en un armario

En uno de los asaltos un padre y su hijo se ocultaron en un armario, muertos de miedo. Entre el material intervenido había vaqueros de 500 y 600 euros, cordones de oro de 3.500, deportivas de mil, cazadoras de 10.000 y relojes de entre 30.000 a 80.000, entre ellos, uno del canterano rojiblanco. Boadilla del Monte, Cobeña, Villalvilla, Sevilla la Nueva, Guadarrama, Villaviciosa de Odón, Alpedrete, Las Rozas, Majadahonda, Torrelodones y El Escorial son los municipios en los que estos delincuentes dejaron su huella.

El día 23 la Guardia Civil, que seguía los pasos del grupo desde hacía una semana, al verles salir en tres coches con equipaje y sospechar que fuesen a darle salida al botín o viajar al País Vasco para delinquir, decidió intervenir y les detuvo. Opusieron resistencia: uno de los coches trató de embestir a los agentes y arrollarles. Fue el El Molar, en donde los guardias tuvieron que utilizar varios vehículos para bloquear su huida e incluso disparar de manera disuasoria. Fue en el kilómetro 41 de la A-1. En otro vehículo, en un doble fondo, las mujeres guardaban parte de lo robado en la última semana. Los tres varones, uno de ellos exmilitar, tienen antecedentes.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza en domicilios habitados y atentado contra agente de la autoridad.

La investigación continúa abierta y no se descarta la detención de otras personas, así como la implicación de los detenidos en otros hechos delictivos.