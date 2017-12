Accidente de tren en Alcalá: «Sonó un golpe muy fuerte y salimos todos disparados» Un convoy de Cercanías deja 39 pasajeros heridos tras colisionar contra los topes al llegar a la estación, por un fallo en el frenado

Un total de 39 personas resultaron heridas de diversa consideración ayer en unaccidente de tren en Alcalá de Henares. Cuando llegaba a la estación, el maquinista pisó el pedal pero se produjo un fallo mecánico en el freno y éste patinó. Por suerte, solo iba ya a 3-4 kilómetros por hora, indicaron fuentes de la investigación. Pese a que no se produjeron grandes desgracias personales, trece de los atendidos requirieron traslado hospitalario: once con pronóstico moderado y dos varones graves, uno de 86 y otro de 45 años, con posible fractura de cadera y neumotórax, respecticamente.

La primera llamada al 112 entró a las 15.37 minutos. Se alertaba de que un convoy de la línea 7 de Cercanías, que cubre el itinerario entre Fuente de la Mora (distrito de Hortaleza) y Alcalá de Henares, acababa de sufrir un accidente al llegar a la ciudad complutense. Zamar Fazal, de 21 años, es una de las personas que viajaba en el tren, concretamente en el segundo vagón. Este joven, vecino alcalaíno y que venía de trabajar, explicó a ABC que subió en el Cercanías en Recoletos. Así describía, muy poco después del accidente, cómo fue el momento de la colisión: «El tren estaba ya frenando, ya no iba a mucha velocidad, llegando a la estación. De repente, sonó un golpe muy fuerte y todos salimos disparados hacia adelante».

No fue el caso de Fazal, pero otros pasajeros se temían entonces lo peor: que se hubiera producido un acto terrorista. Así lo comentaban después de saber que todo se había quedado en un susto. Quienes se encontraban en los pasillos, de pie, apenas sufrieron daños: «Teníamos más espacio para reaccionar», explica Fazal. Sin embargo, «a los que estaban en los asientos les fue peor»: «Un chico que estaba sentado se golpeó en el esternón. Cuando se apeó, se quitó la camisa y se miró donde se había golpeado».

Pero quienes más daños sufrieron fueron los que se encontraban en las escaleras de los vagones. Se trataba de un tren de dos pisos y, como estaba llegando a su destino, quienes iban en la parte superior bajaban para irse: «Ha sido un estropicio. Las personas de mayor edad, algunos ancianos, acabaron tirados en el suelo. Había gente gritando, llorando, sobre todo mujeres, unos encima de los otros. Una señora sangraba por la boca, semiinconsciente, no se podía levantar».

«Llegó un vigilante de seguridad y nos dijo que podíamos salir. Algunos se fueron hacia donde estaba el conductor, y comenzaron a increparle. Él iba en la cabina con otra empleada, una mujer, y se excusaba, como diciendo que no había sido su culpa», explica el pasajero, que reconoce que, más que miedo, vivió momentos de «tensión»: «Tengo que dar gracias a Dios porque a mí no me ha pasado nada».

Hasta el andén 4 de la estación de Alcalá se acercaron el ministro Íñigo de la Serna, y el alcalde de la ciudad, Javier Rodríguez. El accidente se produce días después de que Fomento anunciara un plan con 203 millones para mejorar las Cercanías de Madrid, después de las quejas de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, por la deficiente conservación de la red y sus continuas incidencias. El propio jefe del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy, éscribió un «tuit» deseando una «pronta recuperación» a los heridos.