La reuniÃ³n de los cigarrillos

El presidente de la Generalitat había llegado por la mañana a Madrid, aunque la noticia no trascendió hasta poco antes de su visita a la Moncloa. El secretario general del P.S.O.E. y el presidente del Gobierno pasaron revista a temas políticos y económicos durante más de dos horas y medía

El presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González, dentro de una apretada agenda de trabajo, se entrevistó durante el día de ayer con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, don Felipe González (con quien conversó por espacio de dos horas y cuarenta minutos), y con el presidente de la Generalitat, don Josep Tarradellas, quien había llegado por la mañana a Madrid procedente de Francia, y, que hoy será recibido por S. M. el Rey. Asimismo, y durante la mañana, recibió a los señores Meilán Gil, Fernández Calviño y Pérez Puga, del Partido Gallego Independiente, así como a don Enrique Sánchez de León y al profesor Clavero Arévalo, acompañado de varios diputados más.

La conversación que mantuvieron los señores Suárez y González tocó diversos temas, entre ellos la reforma administrativa, las autonomías, la Constitución, la situación económica y la devolución de los bienes al P. S. O. E., entre otros.

Un encendedor del P.S.O.E.

A las cinco y media de la tarde don Felipe González llegó al Palacio de la Moncloa. Los informadores pudieron pasar al despacho del presidente del Gobierno y observar cómo el señor Suárez le pedía al secretario general del P. S. O. E. un encendedor con las siglas del partido. Este le fue entregado por el señor González. Antes el líder socialista comentó: «La última vez que estuve aquí tenía menos pelo y menos corbata.» Don Felipe González vestía un traje a rayas de verano, camisa clara y corbata con motivos ecuestres.

Al filo de las ocho menos diez de la tarde —la entrevista finalizó a las ocho y diez— llegaron al Palacio de la Moncloa el ministro de la Gobernación y el gobernador civil de Barcelona, señor Ortiz. El señor Martín Villa comentó que se trataba de una visita «de despacho». Fue entonces cuando se supo con certeza que el señor Tarradellas se entrevistaría esa misma tardé con el presidente del Gobierno.

Declaraciones: temas políticos y económicos

Al término de la reunión, y prácticamente rodeado de informadores, don Felipe González hizo unas extensas declaraciones. Comenzó diciendo que había tratado con el presidente del Gobierno fundamentalmente de temas políticos y económicos. «De temas políticos, a un doble nivel que podían calificarse de constitucionales y temas no constitucionales, pero no preocupantes».

¿Cuáles han sido estos?

Desde el punto de vista constitucional, los que se derivan de la concepción y de los compromisos que tenemos en cuanto a la estructura de Estado, es decir, el problema de las autonomías. En este sentido nosotros pretendemos que se cree a nivel constitucional un marco autonómico que satisfaga plenamente la aspiración de todos los pueblos de España, y que no establezca discriminaciones que podrían hacer que algunas regiones se sintieran marginadas, pero, sin embargo, tampoco hiciera un trato iguaritarista a ultranza desde arriba, creando un marco de competencias dentro de la Constitución. Tal vez se establezca una diferencia de matiz en cuanto a los rangos que deben tener esas disposiciones, creemos que deben estar dentro del marco de la Constitución y que se tienen que conseguir dentro de la dinámica de las Cortes.

¿Han tratado ustedes de la Constitución?

Sí. Parece evidente que no habrá ningún freno a un proceso constituyente, porque los grupos que no estarían de acuerdo con la apertura de un proceso constituyente han estado muy marginados del proceso electoral.

¿Qué otros temas han contemplado?

El funcionamiento de la radio y la televisión, así como de la agencia oficial de noticias, que debería ser la agencia del Estado para que sirva los intereses del pueblo. En realidad, el tema de la reforma que se pensaba se iba a hacer de la televisión antes o al margen de la apertura de las Cortes me lo ha desmentido el presidente. Me ha dicho que eso no es verdad, que será el fruto de un debate en las Cortés, y que se pretende establecer para los organismos de comunicación de masas de los que dispone el Estado un control efectivo desde el Parlamento. Ese control en la opinión del presidente—nosotros en el partido no tenemos la respuesta definitiva—, sería proporcional al nivel de representación de las fuerzas, pero, en definitiva, en el que estuvieran todos presentes.

El de la Prensa institucional es más difícil de solucionar, que es la ex Prensa del Movimiento. Creo que, en este tema, no hay ninguna fórmula definitiva. Nosotros tampoco la tenemos, ya que hemos constatado que no hay ninguna Prensa institucional que funcione en el mundo con objetividad, al margen de quién ocupe el Poder.