El zasca del Ministerio de Fomento en Twitter por una supuesta «chapuza» en La Coruña

En no pocas ocasiones, los expertos en redes sociales recomiendan no entrar al trapo, es decir, no contestar a tuits con mala fe para no perder credibilidad ni respeto en Internet.

Pero como en toda buena regla siempre hay excepciones. En este caso la ha protagonizado el Ministerio de Fomento, tras responder con bastante criterio a un usuario en Twitter que criticaba una supuesta «chapuza».

«Chapuza Coruña, Carretera al aeropuerto. No hay que ser ingeniero de Carreteras», escribía el usuario de Twitter, acompañando el comentario con una foto adjunta.

Chapuza Coruña, Carretera al aeropuerto. No hay que se ingeniero de Carreteras !! pic.twitter.com/GeVHv1TQUG — José M Amoedo (@AmoedoCom) 27 de agosto de 2016

Tras la repercusión del tuit en la red social, el Ministerio de Fomento entró al juego, con un simple «a continuación puede leer la explicación» y una simple captura. «La autovía (...) se ha construido con la previsión de una ampliación a un tercer carril. Por este motivo, los dinteles de las pilas se han ejecutado con un sobreancho que permitirá el alojamiento de las futuras vigas de los tableros de los viaductos ampliados. De esta forma se reducen los costes y la complejidad de las obras de ampliación».

Un zasca en toda regla que posteriormente aplaudieron diversos usarios de Twitter.

Aunque sea un peñazo tener que contestar a cualquier indocumentado, enhorabuena por la pedagogía, @fomentogob. — Manuel de Lucas (@manulucas77) 31 de agosto de 2016