Xunta y sector avanzan hacia una propuesta que mantenga el empleo

Xunta y sindicatos retomaron ayer la senda del diálogo iniciada este jueves después de la reunión a tres bandas que supuso un acercamiento de posturas entre las partes implicadas en la huelga de transporte. La conselleira de Infraestruturas y los representantes sindicales mantuvieron ayer un nuevo encuentro que se prolongó durante más de cinco horas y que, en palabras de Ethel Vázquez, supuso alcanzar avances «sustanciales» e «importantes», especialmente en lo que respecta al mantenimiento de los puestos de trabajo tras la entrada en vigor del nuevo plan. Ambas partes trabajaron sobre el documento que esta semana presentó el Gobierno gallego que garantizaría la subrogación de todos los empleados tras la implantación de la primera fase del proyecto de reordenación de líneas en la Comunidad.

Según explicaron los representantes sindicales al término de la reunión, la Xunta estaría dispuesta a incluir en el documento algunas de sus sugerencias. No obstante, admiten que «aún queda trabajo por hacer», por lo que las partes volverán a verse las caras este lunes para reflexionar y analizar en conjunto las aportaciones de unos y otros. «El tema de la subrogación no está cerrado; tiene que contemplarse el número de trabajadores para que no quede ni uno en la calle, y la dotación económica para cumplir con la normativa laboral», explicó en declaraciones a Europa Press el representante de CC.OO. Marcos Pérez. Hasta que no lleguen a un acuerdo sobre esta cuestión, advierten, se mantienen los paros fijados para la semana que viene e incluso estudiarán elevar las acciones de protesta a través de la convocatoria de una huelga indefinida que paralizaría el transporte de viajeros por carretera en Galicia.

Encuentro «fructífero»

Por su parte, Ethel Vázquez calificó la reunión de ayer como «fructífera» y aseguró que su departamento «trabajará» por la desconvocatoria de los paros programados por los sindicatos. «Quedan muchos días por delante para conseguir lo que quieren todos, que es no tener huelgas e implantar este plan que tiene ventajas para todos», aseguró la conselleira de Infraestruturas.