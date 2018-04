La Xunta solicita un estudio geotécnico tras el accidente mortal en la playa de As Catedrais «No hay motivos para pensar que puede volver a ocurrir un accidente», indica Díaz

«Tenemos que ser prudentes. Tengamos en cuenta que As Catedrais se formaron hace 135.000 años y no teníamos constancia de ningún otro accidente. En principio, no hay motivos para pensar que puede volver a ocurrir un accidente», indicó este martes la directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz. La representante de la Consellería de Medio Ambiente mantuvo un encuentro de trabajo con el alcalde de Ribadeo y el jefe del Servicio Provincial de Costas del Gobierno estatal en la que comunicó el encargo a la Universidade da Coruña (UDC) —realizado este lunes con carácter urgente— de un estudio geotécnico que, tras la muerte ete sábado de una joven alcanzada por una roca, aporte nueva evidencia sobre el estado de los acantilados.

«Vamos a ser muy cautos y muy prudentes, y yo creo que lo primero que había que hacer es lo que se hizo ayer mismo, que fue encargar ese estudio», sostuvo Díaz. Se trata, dijo, «de comprobar cómo está la estructura de As Catedrais y si ha podido resultar afectada por los últimos temporales». Los técnicos iniciarán de inmediato los trabajos previos para el análisis y para determinar la zona de estudio de los diferentes acantilados, cornisa y salientes de la zona y los resultados podrían estar antes del verano, si bien, precisó la directora xeral, «se trata de un estudio técnico, riguroso, serio y, por tanto, no es algo que nosotros podamos apurar».

Este estudio geotécnico, dijo, complementará el de carácter geológico realizado el pasado mes de septiembre por el profesor Juan Ramón Vidal Romaní, docente de la misma institución académica. El mismo, recordó, concluye que As Catedrais es una estructura inestable al igual que todas las playas de la cornisa cantábrica, con posibilidades de desprendimientos que no pueden predecirse con exactitud. Por ello, prosiguió, la Xunta reforzó en su día la información de seguridad a los turistas. La propia web de reservas, detalló, advierte de forma expresa de que el visitante conoce y acepta los riesgos derivados y la información se redobla mediante paneles informativos instalados en los accesos al arenal y con indicaciones directas del personal contratado en los periodos de temporada alta.

En cuanto a las críticas relativas a la evacuación de la joven, la directora xeral señaló que son los Parques Nacionales los que están obligados a tener un Plan de Evacuación y que la ley solo obliga a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a tener un Plan de Emergencias en sus playas. «En este caso, es voluntarista», afirmó.

Aforo cuestionado

A raíz de la muerte de la joven vallisoletana en el arenal lucense son varias las voces que han cuestionado las actuales condiciones de acceso a As Catedrais, con un aforo máximo autorizado de 4.812 personas diarias en temporada alta. «Llevo diciendo mucho tiempo que las visitas a acantilados tienen que estar mucho más reguladas, que me parecía un error que tanta gente pudiera acceder a la zona de As Catedrais porque es un espacio reducido y con cuevas», señaló el mismo día del accidente el catedrático de Geografía Física de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Augusto Pérez Alberti.