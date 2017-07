La Xunta no cejarÃ¡ en el pulso por la AP-9 y harÃ¡ valer sus razones

El Gobierno gallego seguirá «batallando» por la transferencia de la AP-9 a la Comunidad. «Vamos a intentar que valgan los argumentos no sólo de la Xunta, sino los que por unanimidad salieron del Parlamento», mantuvo ayer el vicepresidente Alfonso Rueda. El Ejecutivo autonómico, precisó, está estudiando la «estrategia» a seguir para tratar de «convencer» al Ministerio de Fomento, después de que el viernes, sin notificación previa a la Xunta, el departamento que encabeza Íñigo de la Serna comunicase su segunda negativa al traspaso. Los contactos entre ambas administraciones no han comenzado aún, pero, afirmó el también conselleiro de Presidencia, «tenemos tiempo; no hace ni una semana que se conoció la resolución»,

Es la segunda vez que el Gobierno de Mariano Rajoy se opone a la transferencia de esta infraestructura capital en la vertebración norte-sur de la fachada atlántica. A pesar de que, tras el asesoramiento de los letrados de la Cámara gallega, la redacción revisada deja clara que la pretensión autonómica no lleva aparejado un aumento de créditos estatales, el Ministerio de Fomento apoya su no en motivos económicos, estimando en hasta 4.360 millones de euros el coste de la operación.

Todo lo posible

«Cuando se dan argumentos para justificar una decisión como hizo el Gobierno deEspaña, a nosotros nos corresponde dar nuestros argumentos para demostrar que son los válidos», apuntó Alfonso Rueda, recordando que «hubo un especial cuidado en que no hubiese nada» en el texto remitido al Congreso de los Diputados que diese pie a rechazar su tramitación. «Desgraciadamente», apuntó el vicepresidente autonómico, el resultado «no depende sólo de la Xunta ni del Parlamento, sino también de la voluntad del Estado, pero nosotros tenemos que hacer todo lo posible, y así lo haremos», aseguró.