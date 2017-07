La Xunta actuará con «contundencia» si Ferroatlántica incumple la concesión

La Xunta velará por que Ferroatlántica cumpla con las condiciones pactadas en la concesión vigente y anuncia que, de lo contrario, actuará de forma «contundente». Así lo aseguraba ayer el conselleiro de Economía, Francisco Conde, después de que la empresa anunciase una posible «precarización» de los empleos en las factorías de Cee, Dumbría y Sabón tras el rechazo del Gobierno gallego a la petición para segregar sus actividades. Tras conocer el dictamen del Ejecutivo autonómico que impedirá a la compañía poder vender sus centrales hidroeléctricas en la Costa da Morte, la empresa —que ya anunció que recurrirá la decisión— aseguró que la negativa podría derivar en «medidas reorganizativas en sus instalaciones», así como recortes en el mecenazgo social en la comarca. En este sentido, Conde realizó ayer una apelación al «diálogo» entre la compañía y los trabajadores, por entender que debe ser «el principio rector en el ámbito de las relaciones laborales».

El titular de Economía defendió además la decisión acordada el pasado miércoles por el Gobierno gallego. «Fue aplicar la ley y dar una respuesta a una solicitud planteada por la empresa que no se ajusta a derecho» puntualizó. Así, el conselleiro recalcó que la Xunta apuesta por salvaguardar «el interés público» de la concesión y advirtió de que la Administración autonómica «no aceptará» ninguna propuesta que no contribuya a mantener la actividad industrial en la zona. «La empresa debe cumplir esas condiciones que se vinculan con la concesión», zanjó Conde.

También los partidos de la oposición se mostraron críticos con el comunicado de Ferroatlántica en el que alertaba de una posible «precarización» de los empleos y su intención de dejar sin efecto el plan industrial con el que crearían 200 puestos de trabajo directos y 300 indirectos en Sabón, Cee y Dumbría. El portavoz de En Marea, Luís Villares, consideró, «inaceptable» este anuncio por parte de la empresa y señaló que la concesión vigente implica el mantenimiento del empleo «con garantías». Sobre el recurso anunciado por la empresa, el juez en excedencia consideró que se trata de una medida con «poco recorrido», dado el «apoyo judicial incontestable» que existe a la decisión del Gobierno gallego. «Sería una sorpresa mayúscula que hubiera cambios», concluyó el exmagistrado.

También el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, calificó la decisión del Gobierno gallego como «positiva» e instaba a «reforzar la actividad industrial y el empleo» en la comarca de la Costa da Morte. Más crítica se mostró la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que calificó de «lamentable» la reacción de Ferroatlántica tras conocer la resolución del Ejecutivo autonómico. «Piensa que Galicia es su finca particular, amenazándonos porque no le permitimos una venta que sería ilegal». Con todo, la líder frentista pidió «cautela» antes de conocer todos los detalles de la resolución y volvió a reivindicar la petición que ayer realizaban unánimemente todos los grupos de la oposición: que la Xunta remita al Parlamento gallego el documento en el que rechaza la segregación. «Es clave que la decisión blinde a las centrales y cualquier intento de venta para que no intente conseguir por otras vías lo que es evidente que no se puede hacer», reclamó.

Plan industrial

Por su parte, la federación de industria del sindicato UGT reclamó la búsqueda de soluciones alternativas que permitan a la empresa aplicar el plan industrial que tenía previsto llevar a cabo en caso de que fuese aceptada su solicitud para la venta de las centrales, así como el resto de inversiones anunciadas. A través de un comunicado, la central sindical solicitó una reunión de carácter urgente de la comisión de seguimiento del plan «con el fin de analizar el nuevo escenario y buscar las soluciones que permitan la puesta en marcha» de dichas inversiones. Del mismo modo, la central solicita una reunión con Francisco Conde para «mostrarle su preocupación por la situación que se puede dar de incertidumbre en los distintos centros de trabajo» ante el comunicado emitido por la empresa tras conocer el dictamen de la Xunta.