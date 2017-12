CASO DIANA QUER Detenido el principal sospechoso de la desaparición de Diana Quer Una denuncia por intento de abuso sexual hace unos días precipita el arresto. La víctima, que logró escapar, dio datos precisos del individuo y de su coche. El detenido tiene antecedentes por agresión sexual en su entorno familiar. La mujer del arrestado también ha sido detenida, acusada de encubrimiento

La Guardia Civil ha detenido este viernes a un hombre relacionado con la desaparición de la joven madrileña Diana Quer en el municipio de A Pobra do Caramiñal (La Coruña), después de cuatro meses con el foco puesto sobre este individuo. Sus antecedentes (una detención por la violación de un familiar), la morfología del vehículo y su posición en la noche de la desaparición de Diana Quer (el 22 de agosto de 2016) han sido determinantes. La mujer del sospechoso también ha sido detenida, según ha confirmado ABC, acusada de encubrimiento.

El hombre es un español que vive en Rianxo, según las primeras informaciones. Pero más allá de todos esos indicios ha sido clave la denuncia presentada hace menos de una semana por una joven peruana, que sufrió un intento de violación de este mismo individuo en Boiro (La Coruña), un municipio vecino a A Pobra do Caramiñal -el lugar de veraneo de los Quer y donde se perdió el rastro de Diana la noche del 22 de agosto de 2016-.

La denunciante aportó las características físicas del agresor e incluso detalles muy concretos sobre el coche. Según detallaron a ABC fuentes de la investigación, la chica reveló que fue amenazada por una persona con un cuchillo para robarle el móvil, y le ordenó que se metiera en el maletero del coche, aunque finalmente pudo huir.

La Guardia Civil ya buscó a Diana Quer en la zona de Rianxo, en concreto en unos terrenos, aunque no ha trascendido si están relacionados con el ahora detenido. Una treintena de agentes de la UCO se ha desplazado a Galicia para seguir la nueva pista, que coincidía con una de las líneas de investigación que se siguieron en su día para dar con el paradero de Diana. Agentes de la UCO y de la Guardia Civil de La Coruña registran esta mañana el domicilio del detenido.

Este individuo había sido interrogado en numerosas ocasiones por la Guardia Civil y siempre había negado su relación con los hechos. La noche de la desaparición estaba alojado en A Pobra do Caramiñal, aunque no en la zona concreta donde obligaron a Diana a subir al coche, y un vehículo como el suyo fue visto por el lugar. No hay que olvidar aquel mensaje último y revelador enviada por la chica: «Me estoy acojonando. Un moreno me ha dicho "morena ven aquí"». Sin embargo, fuentes de la investigación aseguraron a ABC que, desde este verano, los agentes tenían la firme convicción de que se trataba del autor de la desaparición de Diana, pero necesitaban armar la acusación con argumentos.

Algunos de los detalles aportados por la denunciante peruana hicieron saltar todas las alarmas a los investigadores del «caso Diana», que se han hecho una pregunta de manera inmediata: ¿pudo haberse repetido este modus operandi con la joven madrileña? Es decir, tras meses de especulaciones acerca de cómo pudo Diana abandonar A Pobra y cruzar el puente sobre la Ría de Arousa -bajo el cual apareció su móvil-, ¿pudo haberlo hecho en el maletero del vehículo de su captor? Los detalles de la denuncia de Boiro han trazado lógicos paralelismos. Otro importante elemento ha sido la coincidencia en la descripción del coche que hace la denunciante, un vehículo que los investigadores ya situaban en aquel agosto de 2016 en A Pobra.

Esta posibilidad enfría otra de las hipótesis de trabajo que se manejaron durante todo este tiempo, el hecho de que fueran dos o más personas las que participaron en la abducción de Diana cuando volvía a su casa aquel 22 de agosto de 2016 tras participar en las fiestas del Carmen dos Pincheiros en A Pobra do Caramiñal.

La Guardia Civil reactiva así una investigación que había ralentizado sus progresos hasta casi la parálisis desde que el juez instructor de la causa, el titular del nº 1 de Ribeira, Féix Isaac Alonso, decretara en abril el sobreseimiento del caso, para consternación de los padres de la joven. Sin embargo, los agentes nunca abandonaron por completo los trabajos de investigación, porque como entre ellos habían interiorizado, «vamos a encontrar al responsable», aseguraron en numerosas ocasiones a este periódico.