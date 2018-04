Monumento natural de As Catedrais Las visitas rebasan el límite ecológico según un informe del plan municipal El documento cree que la gestión del espacio se vio superada por la escalada de turistas

D. G.

«La gestión de la playa de As Catedrais quedó superada por el progresivo aumento de visitantes que, en determinadas épocas del año, superan ampliamente su capacidad de carga ecológica». La advertencia forma parte del plan especial de protección elaborado por el Ayuntamiento de Ribadeo para la gestión del monumento natural de la playa de As Catedrais, donde el pasado sábado falleció una joven de Valladolid, alcanzada por una roca desprendida. El informe municipal, difundido ayer por el grupo parlamentario de En Marea, fue aprobado el pasado 8 de noviembre, apenas dos meses después del encargado por la Xunta al profesor de la Universidade da Coruña (UDC) Juan Ramón Vidal Romaní para la elaboración del plan de gestión de la playa. Este documento, ya alertaba de la «inestabilidad» de los acantilados y del riesgo de desprendimientos en la zona, una situación que se vería «incrementada después de períodos lluviosos» como los acontecidos en las últimas semanas.

El fallecimiento de la joven de Valladolid ha multiplicado las voces que exigen una revisión de las condiciones de acceso al arenal y su entorno. La Xunta ha encargado a la UDC un nuevo estudio de carácter geotécnico para, con carácter urgente, «comprobar cómo está la estructura de As Catedrais y si ha podido resultar afectada por los últimos temporales». Los resultados podrían llegar antes del verano y, de momento, la reducción del cupo de visitas no está en los planes de la Consellería. Beatriz Mato aseveraba a comienzos de esta semana que los informes encargados por la Xunta no consideraron «excesivo» el cupo de hasta 4.800 personas diarias y por eso se decidió mantenerlo. Los informes disponibles, expuso, «en nada apuntan que el número de personas sea excesivo», sí alertan de la «inestabilidad» de las formaciones geológicas, razón por la que los visitantes que solicitan la autorización de acceso son advertidos de los riesgos.

En Marea ha registrado una batería de iniciativas sobre la gestión del espacio y la toma de medidas tras el trágico suceso. Demandan que «el Gobierno gallego revise los límites de acceso de personas a la playa de As Catedrais» y que se tenga en cuenta «la situación meteorológica para establecer limitaciones diarias». Asimismo, piden que se lleve a cabo «un informe exhaustivo acerca de la evolución geológica de los acantilados» de la playa.