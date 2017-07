Villoslada lanza hoy su candidatura tras fijarse las primarias del PSdeG

Apenas unas horas después de que la gestora gallega aprobase el calendario de primarias de la formación y fijase el 8 de octubre como fecha de la votación interna, el diputado autonómico Juan Manuel Díaz Villoslada mueve ficha. Villoslada confirmará hoy en una comparecencia de prensa en Santiago su intención de concurrir al proceso después de dejarlo entrever la semana pasada, cuando afirmó que reflexionaba «seriamente» la posibilidad de dar el paso.

Este licenciado en derecho y ex gerente de la Universidade da Coruña además de parlamentario en el Pazo do Hórreo supone una figura de total confianza para el «sanchismo» y cuenta con el aval de algunos pesos pesados del partido, entre los que destaca el presidente de la Diputación de La Coruña, Valentín González Formoso; el primero que incluyó a Villoslada entre los posibles candidatos a liderar el PSdeG tras descartarse a sí mismo. Orensano de nacimiento pese a ser diputado por La Coruña, el hecho de ser poco conocido en el partido puede jugar a su favor, ya que no despertaría grandes enemistades en el sector afín al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ya anunció que se mantendría al margen del proceso.

El nombre del parlamentario autonómico se sumará al del economista vigués y sobrino del regidor olívico, Gonzalo Caballero, que ya anunció su intención de presentarse a las primarias. Quien todavía baraja la posibilidad de hacerlo es el portavoz parlamentario de los socialistas gallegos, Xoaquín Fernández Leiceaga, que esta misma semana revelaba que en los últimos días había estado sondeando la opinión de diferentes compañeros dentro del partido. Tras ser cuestionado sobre las posibilidades de sus competidores, Leiceaga defendió que su experiencia como portavoz en la Cámara autonómica le confiere una cierta «ventaja» frente a Caballero o Villoslada, ya que para ostentar el liderazgo del partido —señaló— es necesario haber demostrado antes capacidad para liderar grupos políticos o dotes de mando de las que no dispondrían sus dos hipotéticos rivales.

Primarias y Congreso

El proceso de primarias arrancará nada más iniciarse el mes de septiembre, con el plazo de presentación de precandidaturas los días 4 y 5. Según el calendario aprobado ayer por la gestora de la formación, dirigida por Pilar Cancela, la jornada de votación para elegir al nuevo secretario xeral del PSdeG se celebrará el próximo 8 de octubre y el congreso de la formación tendrá lugar durante los días 27, 28 y 29 del mismo mes. Los precandidatos tendrán desde el 7 y hasta el 20 de septiembre para proceder a la recogida de avales. Los que alcancen un 10% de respaldo de la militancia serán proclamados candidatos, con un plazo para presentar recursos del 21 al 25 de septiembre.