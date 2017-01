Villares ignora el veto de su lista y no se descarta como portavoz

Las primarias de En Marea para elegir a su órgano ejecutivo se parecen cada vez más a un plebiscito sobre el liderazgo del portavoz parlamentario, Luís Villares. Después de conocer que la candidatura «Máis alá», encabezada por el magistrado y compuesta por algunos miembros de su sector crítico, le impedía postularse como referente orgánico, ha salido a la palestra para evitar que su nombre se dé por descartado. «Evidentemente, lo único que doy por hecho es que voy a trabajar por la confluencia como vengo haciendo hasta ahora», afirmó.

Villares se lanzó a matizar que su candidatura le cierre la puerta a ser la futura voz del partido. A preguntas de los periodistas, aclaró que «nadie dice eso» ya que, si fuera así, «no encabezaría ningún proyecto».

En Marea continúa atravesando dificultades para articular un liderazgo estable. «El puzle no estará completo si no están todas las piezas», prosiguió el magistrado, ya por la tarde. Los únicos que tienen un carácter casi incontestable son los llamados «alcaldes rebeldes» de las ciudades y Xosé Manuel Beiras. El histórico líder del nacionalismo y Martiño Noriega se citaron en Santiago para dar un espaldarazo escénico al lucense en la presentación oficial de «Máis alá». Allí el exportavoz de AGE se valió de su legitimidad como muñidor intelectual del rupturismo en Galicia para apelar a que los debates importantes están en la «izquierda social» y en «la ciudadanía». Recordando a Castelao, solicitó a los treinta y cinco candidatos presentes que no le colocaran «puertas a la obra hasta que esté terminada, se necesita trabajar en ella y hay sitio para todos los que tienen buena voluntad de entenderse incluso, en mitad de discusiones indispensables e inevitables».

Mientras el partido no «llega a la meta del proceso», explicó, debe preguntarse por qué «muchos de los 400.000 que nos votaron» dejaron de hacerlo en las autonómicas: «Y debemos darles una respuesta que merecen», agregó. Sin embargo, los hay que no comparten entero este discurso.

El diputado autonómico David Rodríguez, cabeza de lista de «Somos quen» —copada por miembros de Anova— lamentó que el «pacto entre cúpulas» añadiera aún más complejidad a un proceso que, creen, tiene que tener en Villares «un portavoz único e indiscutible» para evitar difuminar el mando de la organización.

Otros actores ajenos a las primarias, como Podemos, están aprovechando el momento para lanzar un mensaje que les diferencie dentro de En Marea. La diputada en el Congreso, Ángela Rodríguez «Pam», criticó en declaraciones a la TVG que en la carrera por construir la confluencia existe demasiada «testosterona», que cohabita con maneras de actuar propias de «la vieja política».