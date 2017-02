Las víctimas del falso médico Coté solicitan para él 936 años de cárcel

Un mes después de que el fiscal del caso contra el falso médico ferrolano José Manuel López presentase un escrito de acusación solicitando 334 años de prisión para el presunto doctor, las víctimas de Coté han movido ficha. Tras nueve años de via crucis judicial e innumerables exámenes médicos a sus espaldas, quienes en su día pasaron por la consulta que Coté regentaba en Ferrol buscan ahora ajustar cuentas y poner fin a «una agonía que se ha prolongado demasiado en el tiempo». Analizado cada caso de forma pormenorizada y con los testimonios de cientos de expacientes sobre la mesa, la petición de la acusación particular se eleva a 936 años de cárcel.

Los afectados coinciden con el fiscal en algunos de los delitos que se le achacan a Coté, como el de homicidio por imprudencia grave, pero en su solicitud integran otros que el Ministerio Público no había valorado. Dos de ellos hacen referencia a unos supuestos abusos sexuales cometidos en la clínica de Ferrol —uno continuado y otro agravado—. El tercero contempla un aborto, del que también culpan al falso doctor por sus prácticas. «Era habitual que a mujeres de entre 16 y 40 años nos pidiese que nos quedáramos en ropa interior, aunque nos fuese a atender por un juanete. En el caso de los hombres no ocurría lo mismo, bastaba con que se sacasen la camisa. El fiscal no lo contempló, pero es algo que nosotras no logramos olvidar en nuestro día a día», explicó ayer la portavoz de la Asociación de Afectados por Intrusismo Médico, Esther Fontán.

En el banquillo este año

Flanqueada por los abogados que se encargan de su defensa, Fontán lamentó la lentitud con la que se ha llevado a cabo la instrucción —pasó por las manos de hasta tres jueces distintos— y reclamó a la justicia que resarza a las víctimas apurando la fecha de juicio oral. Sobre esta cuestión, los letrados confían en que el proceso se inicie este año y apuntan que será largo por la cantidad pruebas y testigos que se presentarán. Algunos de ellos, adelantaron, serán profesionales sanitarios que en su día recomendaron a los pacientes de Coté pedir hora en su consulta sin saber que no contaba con el título de medicina y que sus estudios «solo llegaban hasta el Bachillerato». Durante el juicio también saldrán a la luz documentos presuntamente redactados por el propio Coté que incluían todo tipo de diagnósticos médicos y pruebas realizadas. A estos procedimientos se refirió también la Fiscalía en su escrito al anotar que «sus tratamientos consistían, en ocasiones, en el suministro de sustancias no especificadas cuya toxicidad no ha llegado a ser determinada, pero también en la realización de auténticas operaciones quirúrgicas con el consiguiente quebranto para la integridad física de sus víctimas».

6 años para la mujer

Al margen de los delitos que le imputan al falso doctor, las víctimas inciden en el supuesto papel que su esposa jugó en la explotación de las clínicas y solicitan para ella 6 años de prisión por un delito continuado de estafa agravada con afectación de pluralidad de personas. «Estamos ante uno de los casos de intrusismo conocidos más grave. Bastante hemos sufrido ya y hay algunos que han fallecido sin llegar a ver el fin de esto. Por eso pedimos justicia», clamaron ayer las víctimas.