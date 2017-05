Es un hombre tranquilo. Vázquez Almuiña (Baiona, 1962) ha inyectado serenidad a la antaño convulsa Consellería de Sanidade. Las crisis vividas por la puesta en marcha del Álvaro Cunqueiro o la dispensación de los fármacos de la hepatitis C parecen cosa del pasado. Sin hacer ruido, ha ido retocando el Sergas a su gusto, cambiando gerencias. Y ahora, con los presupuestos al alza, convoca la mayor oferta de empleo público desde el inicio de la crisis.

—1.600 plazas. ¿Son todas las que hubieran querido?

— Era un compromiso de la Xunta, pero serán 1.600 si se aprueban los Presupuestos del Estado. Así iríamos al máximo posible. Llevamos varios años haciendo convocatorias de todo lo que podemos. En este momento ya podríamos sacar la OPE de 2017, que serían 800 plazas, pero por indicación del presidente estamos esperando a ver si se aprueban los Presupuestos y duplicamos la oferta. Los sindicatos médicos ven razonable que esperemos.

—Resueltas esas 1.600 plazas, ¿seguirá haciendo falta personal en el Sergas?

—El Sergas es muy activo, y surgen necesidades día a día. Aquí de lo que hablamos es de estabilizar la plantilla. Vamos a alcanzar solo un 5% de personal eventual, cuando el objetivo estatal es del 8%. Pero siempre hay un porcentaje sin plaza en propiedad para resolver estas eventualidades que surgen en el día a día y es necesario para el buen funcionamiento de la plantilla.

—¿Habrá dosis de meningitis B en farmacia en Galicia?

—Es un tema a nivel europeo. Con la meningitis b se creó una alarma social que estaba injustificada y que cogió desprevenida al propio laboratorio. Llevamos tiempo explicando a las familias que no deben estar preocupadas por esta infección. Hoy, esta enfermedad nunca ha estado en niveles tan bajos en Galicia y en España. Teóricamente, el laboratorio nos dice que este año podrá regularizar las dosis de vacuna.

—Por lo que me dice, el Sergas no se plantea incluir la vacuna en el calendario gallego.

—Tenemos un calendario que hemos conseguido unificarlo entre todas las autonomías en el consejo interterritorial. Hacemos una revisión continua de casos. Si hubiera un incremento de incidencias de esta enfermedad, la incorporaríamos en el calendario vacunal.

—El fenómeno de los «anti vacunas», ¿está controlado en Galicia?

—En Galicia somos pro-vacunas, y lo vimos en el caso de la meningitis. El auge que pudieron tener en algún momento, influenciados por el norte de Europa, en la actualidad está solventado. Es muy bueno que la población considere importante la vacunación. En la gripe seguimos mejorando, pero en infantil hay una respuesta excelente. La sociedad española valora positivamente las vacunas.

—Mirando al Cunqueiro, quién le iba a decir que acabaríamos hablando de aparcamientos y no del funcionamiento del hospital.

—Los aparcamientos del Cunqueiro son los más baratos de Vigo con diferencia. Hay pocos hospitales que puedas llegar en tu coche casi a pie de consulta. El parking del Cunqueiro, cuando yo llegué, tenía un precio en la media del resto de Vigo. Hoy es el más bajo. Hay ayuntamientos de los alrededores que se quejan de ese precio, curiosamente no se quejan de los del entorno de Povisa, que es el hospital que atiende a sus vecinos. Y son parkings municipales con un precio que duplica al del Cunqueiro.

—Más aparcamientos. En Santiago preocupa que la ampliación del CHUS con la nueva Facultad de Medicina reste todavía más plazas en superficie.

—Contemplamos la opción de hacer una ampliación del aparcamiento, así como otros disuasorios de la mano del Concello. La Facultad de Medicina llevará aparcamiento en el sótano. Creo que podemos transmitir un mensaje de calma. Haremos la planificación adecuada. No se trata de hacer por hacer parkings, sino también facilitar la llegada a través de otro tipo de transporte.

—Con el crecimiento de Santiago en el entorno del CHUS, ¿no ha quedado encajonado el hospital?

—El CHUS tiene un gran espacio. El Hospital de Galeras si quedó colapsado. Cada día los hospitales buscan espacios mayores para ocupaciones a futuro. El proyecto de ampliación es muy inteligente, porque crece donde tiene funcionalidad: zona de consultas y hospitalización y quirófanos, los dos extremos. Se ha conseguido y hay espacio suficiente.

—¿Qué haría usted con la vieja Facultad de Medicina?

—Es un edificio estupendo. ¡Hasta estudié yo en él! Tiene magníficas oportunidades como sede institucional.

—Hemodinámica 24 horas en Lugo. ¿Llegará?

—Derivado del Progaliam, el programa de respuesta al infarto agudo de miocardio, hicimos un registro de toda Galicia. Y uno de sus resultados es que la tasa de mortalidad está muy por debajo de la media española. Estamos haciendo las cosas bien. Ahora mismo la mortalidad en Galicia es baja. Pero estamos en constante análisis de datos, evaluando cada seis meses. Ahora mismo, Hemodinámica en Lugo ha cambiado muchísimo en el último año. Ya no es un área de servicio compartida con Coruña, ahora son todos del hospital de Lugo. Cardiología en Galicia ha experimentado una mejora espectacular en los últimos años.

—Leyendo ese registro gallego, ¿infartamos más que en el resto de España?

—Desde luego tenemos una población mayor en edad, y eso influye en enfermedades, no solo las cardiológicas. Siempre se habló que la tasa de mayores de 65 años en Galicia era alta, muy alta. La barrera se está elevando a los 75 años, porque hasta esa edad la gente tiene una salud muy buena. A partir de 75 ya detectamos por patologías y consumo de fármacos el empeoramiento de la salud. Por eso trabajamos con la UE en proyectos innovadores, porque lo que está pasando Galicia ahora va a suceder en otros países dentro de poco.

—Recientemente pusieron en marcha la consulta telefónica, que parece que les está funcionando bien.

—Es un medio muy directo que mejora el tiempo del paciente, no corta su vida laboral o familiar, al tiempo que recibe información de un profesional en el que confía, su médico. Las tecnologías son importantes cuando detrás hay un profesional del que el paciente tenga confianza absoluta. Hablamos del teléfono pero también está el email, los chats a través del portal e-saúde…

—Vinculado con esto, ¿detectaban que había autodiagnóstico de pacientes en internet?

—Sí, pero eso era un tema normal. Ocurre en la sociedad en general. La gente ya no consulta una duda en la enciclopedia, sino que va a internet buscando una fuente fiable. Nosotros queremos ser esa fuente fiable, porque la elaboramos con la información de nuestros profesionales.

—¿Está funcionando el protocolo ante agresiones a facultativos?

—Sí. Lo estamos adaptando con nuevos sistemas para que resulten más ágiles. Por el momento tenemos números muy reducidos de casos, y en su mayoría son agresiones verbales. Es un problema de la sociedad, más agresiva que hace años. El sanitario es un entorno de ansiedad, y los profesionales saben manejar esos procesos.

«La maternidad subrogada es un debate de opinión pública; no aborda la crisis demográfica»

—¿Ve al Sergas ofertando la maternidad subrogada en su catálogo de prestaciones?

—Hay un gran debate y no solo gallego. Hay opiniones encontradas. Es algo tan sensible que exige de un consenso máximo. Las opiniones están en los foros de expertos y no hay una postura clara.

—¿Y cuál es la suya?

—La mía me la guardo, no es la importante. Las opiniones personales cada uno tiene la suya, pero a quien debemos escuchar es a la sociedad.

—¿Pero el debate es moral o científico?

—En la sociedad no hay nada abstracto. Hay debates que nos dan la impresión de ser lo más importante, cuando su realidad es que representan un número de casos muy reducido. El problema es la natalidad entendida desde un cambio cultural, no científico. La maternidad hoy es a una edad muy avanzada, que impide que haya familias con más niños. Esto es un debate muy de opinión pública pero no es lo trascendente en el problema del envejecimiento poblacional.

—Hepatitis C. Los dos altos cargos están siendo investigados también por homicidio. ¿Altera eso su opinión de cómo se actuó?

—Para nada. El cambio en la investigación responde a un espíritu garantista. No presupone que haya ninguna evidencia más. Estamos todavía en diligencias previas. Seguimos convencidos de que se actuó de forma diligente. Siempre se protegió la salud de los pacientes. En el 95% de estos casos erradicamos el virus. Pero la hepatitis C es una enfermedad que provoca efectos en el organismo que en ocasiones no son reversibles. Y eso es una causa de muerte. Hemos demostrado ante el juez que no hubo retraso, que las muertes que se produjeron no podían ser evitadas.

—¿Por qué se ha politizado tanto este caso?

—Me gustaría alcanzar un pacto social y político por la sanidad. Atacarla por atacarla no tiene sentido. Corrijamos lo que pueda ser mejorable. Pero es negativo utilizarla políticamente. ¿Por qué en otras autonomías no se usó políticamente el problema de la hepatitis C? Porque había grupos políticos más responsables.