Valle-InclÃ¡n levanta el telÃ³n en gallego

Solo sesenta y dos días después de que vencieran los derechos de autor sobre la obra de ValleInclán, una pieza del dramaturgo arousano será estrenada en gallego. Desde su fallecimiento hace ochenta y un años, sus herederos optaron porque su legado no fuera traducido a esta lengua. Con ese veto expirado, «La cabeza del dragón» será la primera pieza en levantar el telón en gallego. Lo hará este viernes en el Teatro Principal de Santiago, con una producción de la compañía Excéntricas, Quico Cadaval en la dirección y el respaldo de la Xunta, a través de Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais).

Tras seis funciones en Compostela, partirá de gira por el resto de la Comunidad y Portugal con citas ya cerradas hasta octubre en una quincena de concellos. La Coruña, O Barco de Valdeorras, Cangas y Carballo son los primeros antes de Semana Santa. En el reparto, Iván Marcos, María Costas, Víctor Mosqueira, Patricia Vázquez, Josito Porto, Yelena Molina y Marcos Orsi. Javier María López ha compuesto una banda sonora inédita grabada por el Taller Atlántico Contemporáneo.

«Si se podía hacer en ruso, ¿por qué no en gallego?»

Una pieza poco representada

«Supone la. Va a pasar a la historia de nuestra producción escénica», opinó en rueda de prensa el director de Agadic,, sobre la representación de este texto de 1910 incluido en una colección de farsas titulada «Tablado de marionetas para educación de príncipes»., apuntó el alcalde de Santiago,. Cadaval rechaza cualquier posible polémica al respecto mientras que desde el reparto defienden que «lo que no era natural era que no se pudiera interpretar en gallego. Si se podía hacer en ruso, ¿por qué no en gallego?».

Cadaval explicó que eligió esta fábula por haber sido poco interpretada en el pasado. «En México y otros países de Latinoamérica se ha representado mucho, pero no en Europa», detalló. La escenografía para un estreno que ha sido «un deseo muy intenso» será completamente novedosa en «un sitio emblemático» como el Teatro Principal. Por sus tablas pasará un texto, apto para todo tipo de públicos, escrito hace más de un siglo pero que «trata temas que continúan vigentes» como la corrupción política, la violencia machista o el papel de la monarquía.

Los pases están a la venta en entradas.abanca.com, en el teléfono 902434443 o en las taquillas del Teatro Principal de 18.00 a 21.00 horas por 10 euros y 5 con descuento.