Unos rockeros de medalla de oro

Es difícil caminar por una calle de Orense y que no conozcan a Los Suaves, considerados ya la banda sonora de la provincia y de varias generaciones que desde hace casi treinta años escuchan las canciones de este grupo. La relación entre la ciudad y Los Suaves es muy próxima, tanto que las distinciones y reconocimientos no han dejado de llegar en los últimos tiempos. Una plaza con su nombre, un sello editado con el gato que constituye el signo de identidad de la banda, el nombramiento en 2010 como Hijos Predilectos de la ciudad o, el pasado año, la Medalla de Oro de Galicia reafirman la trascendencia del grupo dentro y fuera de la provincia. Esta semana llegó el último reconocimiento que emocionó a los rockeros: la Medalla de Oro de la provincia de Orense.

La entrega de esta distinción estuvo llena de emoción, con la presencia de los hermanos Domínguez recogiendo las medallas ante la atenta mirada de sus familias, amigos y de todos aquellos que formaron parte de la formación en algún momento y no quisieron perderse este último homenaje a la banda de rock. Los que tampoco faltaron fueron sus seguidores, que pese a no poder entrar en la sala donde se realizó el acto, lo siguieron de cerca en la pantalla colocada en un edificio próximo. El fundador de Los Suaves, Charly Domínguez, destacó que «los orensanos son los que nos dan esa medalla, son los vecinos». Esto hace que sea más importante para Los Suaves ya que, según explica Charly, «nadie se opuso» y este premio tiene un plazo para que quién no esté de acuerdo exprese su negativa, algo que para el fundador del grupo no sería raro ya que «había mucha gente importante a la que podían dársela».

Sin embargo, no es de extrañar que este reconocimiento les tocase a ellos, ya que la relación del grupo con la ciudad es muy estrecha. Charly cuenta que siempre quiso nacer en Orense, «un sitio maravilloso» que nunca quiso dejar, ni tan si quiera cuando en los noventa la gente les decía que «Madrid era el epicentro de la industria discográfica». El grupo se mantuvo en la ciudad y, según el fundador, se sentía «un emigrante de fin de semana» cuando se iban cuarenta y ocho hora fuera y después volvían. Les daba tiempo de sentir hasta «morriña», asegura. Tenían claro, afirma, que a Orense «siempre lo íbamos a llevar por el mundo adelante».

Su cariño por la ciudad se mantiene en el tiempo del mismo modo que el cariño por su público. El profesor Alfonso Vázquez-Monxardín, encargado de una de las laudatio de la entrega del último galardón al grupo, resaltó la cercanía de Los Suaves con su público. «Lo de ellos es el contacto con el público, por eso su directo fue galardonado varias veces como el directo más potente de un grupo español», explica Vázquez Monxardín, al mismo tiempo que afirma que lo que se valora es «la conexión de los músicos y su público». «Tienes que ser agradecido con todos los que van a verte», opina Charly, por eso el cuenta que siempre trata de quedarse al final de las actuaciones y dar las gracias o ser más cercano con su público.

Todo ello hace que la valoración por parte de los vecinos sea tan positiva: el no desertar de la ciudad y convertirse en la banda sonora de una generación desde los ochenta son para Vázquez-Monxardín factores muy relevantes en la carrera del grupo. Los Suaves son «un grupo de primera línea en España y un grupo mítico», sostiene el profesor orensano sobre estos rockeros de medalla.