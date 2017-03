Ãšltimos domingos sin iglesia

Han pasado catorce siglos desde que abriera al culto la iglesia de Santa Comba, en la localidad orensana de Bande, señalada como la más antigua conservada en Galicia. El próximo domingo 19 se inaugurará la última, San José de Milladoiro, con la ceremonia de dedicación. Será en el municipio con más población joven de la Comunidad, Ames, en La Coruña. No abundan ejemplos similares recientes. En este siglo, las nuevas parroquias no superan la docena y la mayor parte (ocho) se ubican en la Archidiócesis de Santiago. En la Diócesis de Lugo no ocurre desde los 90, cuando comenzaron a operar Nuestra Señora del Rosario, en Sarria en 1991, y el Buen Pastor, en la capital en 1996.

El de Ames suplirá una carencia notable para esta comunidad católica, que cuenta con en torno a 200 chavales en catequesis. Es uno de los núcleos que más ha crecido en las últimas décadas y de ahí que en 2001 el arzobispo compostelano, Julián Barrio, creara en ella una zona pastoral a la que destinó al sacerdote José Manuel Guldrís «para dar respuesta a una población que entonces oscilaba entre los 12.000 y los 13.000 habitantes y no tenía una asistencia religiosa en condiciones, pues dependían de una parroquia rural alejada –explica al teléfono con ABC–. Me propusieron la creación de la parroquia espiritualmente hablando y la construcción de una iglesia como elemento importante por presencia y visibilidad de la vivienda de la fe».

«Los diseños urbanísticos no suelen contemplar ahora espacios para la construcción de iglesias» José Manuel Guldrís, párroco de San José de Milladoiro

Un columbario inusual

Con el primer encargo en marcha desde hace tres lustros, el segundo se ha resistido con «bastantes avatares y» que en la pasada legislatura se solventó. Termina así un periplo que arrancó en la, en el Camino Portugués, con aforo para setenta personas, y continuó en los, primero en alquiler y después en propiedad. Guldrís lamenta que «los diseños urbanísticos actuales no contemplan espacios para la construcción de iglesias». «», afirma. Para reivindicarlos, ha organizado un ciclo de charlas en los días previos a la dedicación titulado, con los temas «Corrupción y transparencia en clave eclesial desde la doctrina social de la Iglesia», por María Teresa Compte; «Católicos y compromiso público», por Xosé Luis Barreiro; y «Dios, el antimal contra el sufrimiento y los males del mundo», a cargo de Andrés Torres Queiruga.

La iglesia de San José de Milladoiro, advocación elegida por «reunir los valores de la gente humilde, trabajadora y buena», ha sido diseñada por el arquitecto David Fernández Noriega. Con un aspecto novedoso, «el interior –que la próxima semana se dará a conocer a los vecinos– sigue las pautas marcadas por el Concilio Vaticano II para fomentar la participación activa de los fieles en la celebración», detallan desde el Arzobispado. Además de contar con estancias para diversos usos, dispondrá de un columbario con capilla anexa, algo inusual en la Comunidad. «La población empieza a incinerarse de forma habitual y había que dar respuesta a la necesidad de guardar esas cenizas», explica el párroco, que forma equipo con tres curas al frente de todo el concello de Teo y una parroquia de Ames.

La Archidiócesis lidera las aperturas Santiago. En el episcopado de Julián Barrio, desde los años 90, se han construido en toda la Archidiócesis ocho iglesias: tres en La Coruña, tres en Santiago, una en Pontevedra y en Arteixo Mondoñedo-Ferrol. La última apertura fue en 2012 en la localidad coruñesa de Cedeira. La anterior, en 2008, en el barrio ferrolano de Caranza Tui-Vigo. La parroquia Juan Pablo II, en Vigo, fue la última en 2013. En A Cañiza, aspiran a un nuevo santuario para A Franqueira Orense. No se abre ningún templo desde 2003, en Cabeza de Vaca, a las afueras de la capital Lugo. Ninguna inauguración desde 1996 en Lugo y 1991 en Sarria

El proyecto, de 2,4 millones de euros, es el último planteado en estos momentos en Galicia. En la Archidiócesis se han abierto, en el episcopado de Barrio, ocho iglesias: tres en La Coruña, tres en Santiago, una en Pontevedra y una en Arteixo. En la diócesis de Orense, la última fue en 2003 en la parroquia de Cabeza de Vaca, a las afueras de la capital. En Mondoñedo-Ferrol, se han producido dos aperturas: en el barrio ferrolano de Caranza (2008) y en la localidad de Cedeira (2012). Y en Tui-Vigo, solo en el barrio olívico de Navia (2013), aunque existe la aspiración en el santuario de A Franqueira, en A Cañiza.