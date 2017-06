Tres de los centros afectados seguirán abiertos tras el traslado de alumnos

La reorganización de la oferta docente anunciada con el fin de curso por Educación no implicará el cierre de tres de los cuatro centros que el próximo año académico trasladarán a institutos y colegios próximos a parte de su alumnado. La decisión, cuestionada desde sindicatos, ampas y oposición –el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, reclamaba ayer la dimisión del conselleiro Román Rodríguez, mientras Xoaquín Fernández Leiceaga censuraba la falta de diálogo y criterios claros–, obedece, según fuentes de la Consellería, a razones pedagógicas, demográficas y de «gestión responsable de recursos».

La remodelación, afirma, no supondrá el cierre de ninguna unidad y en septiembre volverán a abrir sus puertas los edificios del CPI Monte Caxado de As Pontes, del Tomás de Lemos de Ribadavia y del CPI da Ribeira (O Porriño), los dos últimos reconvertidos en Centros de Infantil y Primaria tras reubicar a sus estudiantes de ESO en los institutos próximos de O Ribeiro y Ribeira de Louro. Sí quedará fuera de uso el actual edificio del CEIP Emilio Navasqües de Outes, fusionado con el Plurilingüe Serra de Outes. Las instalaciones de este último, ubicadas a 3,4 kilómetros del primero, acogerán un nuevo CEIP de Outes unificado y recibirá a los 263 alumnos (repartidos en seis unidades de Infantil y 18 de Primaria) actualmente matriculados en los dos centros.

Mientras la comunidad educativa censura la forma y el fondo de la concentración de alumnado programada, la Consellería esgrime ventajas educativas claras como la posibilidad de ofertar un mayor número de itinerarios formativos o la reubicación del alumnado de Secundaria en centros específicos de su nivel educativo. Ninguno de las unidades resultantes en los centros de destino, asegura, superará la ratio máxima de alumnos por aula.

La medida no convence a ninguna de las plataformas en defensa de la enseñanza pública. La integrada por Confapa, CC.OO. y UGT registrará hoy una petición de entrevista con el conselleiro, mientras que CIG-Ensino y Anpas Galegas han convocado una concentración frente a la sede de la Xunta para la mañana del jueves.

Protestas

Las protestas se suceden también en cada uno de los centros afectados por la reorganización. En Ribadavia, profesores, padres y alumnos se manifestarán el miércoles bajo el lema «Por una educación digna en el Ribeiro. No al desmantelamiento de la ESO en el CPI Tomás de Lemos», y en As Pontes la comunidad educativa del Monte Caxado arrancó ayer un encierro de 24 horas en el pabellón anexo al centro. «Esperemos que el conselleiro entre en razón y entienda la situación, ya que todos los partidos políticos, incluido el PP de As Pontes, nos está apoyando», dijo a Ep Javier Santamariña, portavoz del ampa del centro pontés.