Dos años han bastado y sobrado para demostrar que Xulio Ferreiro no le tiene ningún aprecio a su ciudad. No nos sorprende a quienes desde el primer momento teníamos serias y fundadas sospechas de que un alcalde en minoría entregado a los intereses de una minoría no era buen asunto para los coruñeses. Pero nunca pensamos que esta aparente falta de aprecio fuese, en realidad, puro y duro desprecio.

Ahora, con la perspectiva que da el paso del tiempo, ya podemos sentenciar que a Xulio Ferreiro no le interesa. Ni en los más aciagos pronósticos se podía vislumbrar que el alcalde sería capaz de hacerle tanto daño en tan poco tiempo. Y no será porque no hayamos alertado de lo que estaba sucediendo. El bloqueo que padece La Coruña es hiriente y sangrante. La Marea repudia todo lo que no coincide con su interés particular. Prefieren recorrer el mundo predicando, que gestionar lo que deberían tener entre manos. Son incapaces de llegar a acuerdos con la oposición, a pesar de que fue parte de esa oposición la que les firmó un cheque en blanco la misma noche electoral. Se han acostumbrado a convertir la aprobación de los presupuestos en una travesía por el desierto. Y rematan la faena pagando favores en contratos de servicios de dudosa utilidad repartidos entre los firmantes de su manifiesto mareante.

Sucede que fueron muchos los que creyeron sus palabras. Ferreiro vendió humo. Su único mérito es que se lo compraron. Ahora La Coruña vive resignada. Atrapada en la decepción. El drama que sufre esta ciudad no es solo que el horizonte sea gris oscuro. Es que ya nadie confía en que despeje. Barrios abandonados a su suerte y titulares de pandereta que a veces rozan el ridículo. Según la EPA, el trágico balance de estos dos años es de 2.700 parados más. El impacto contra la Marea ha arrojado al vagón de cola a una ciudad que era la locomotora de Galicia. Y queda otro tanto.

Por eso el Partido Popular se siente más comprometido que nunca con La Coruña. No vamos a defraudar a quienes nos han encargado liderar una oposición seria y responsable. Nos debemos a todos los coruñeses, pero en especial a los que sufren desde la impotencia. La Marea hace daño. La Marea duele. Trabajaremos duro por recuperar el tiempo y el espacio perdidos,