El supuesto cabecilla de la Â«operaciÃ³n ZetaÂ» carga contra la juez

Casi seis meses después, el considerado por los investigadores de la «operación Zeta» como supuesto cabecilla regresó a los juzgados de La Coruña para declarar ante la instructora del caso sobre la autenticidad de varios documentos que figuran en el sumario. Gerardo Crespo, señalado como epicentro de una trama fraudulenta en torno a subvenciones destinadas a cursos de formación, respondió durante cincuenta minutos a todas las preguntas de la instructora, según expuso su abogado a los medios de comunicación en el exterior de los juzgados. Fue allí donde Crespo atacó verbalmente a la responsable de las pesquisas, por las que permanecen investigadas 25 personas, entre ellas exaltos cargos y otros profesionales vinculados a organizaciones de autónomos o fundaciones.

«Si tienen algo de lo que acusarme, que lo hagan ya. Y si no, que termine de una vez», reivindicó Crespo. Ya se defendió en este mismo escenario el pasado diciembre, aunque entonces optó por no declarar y en esta ocasión lo hizo en una pieza separada para tratar de aclarar la autenticidad de unos documentos —tres certificados de empresa visitadas por sus trabajadores— que en su momento se presentaron ante la administración. La Policía los ve «falsos», aunque el acusado sostiene que los firmantes probaron lo contrario.

«La juez no encuentra una acusación concreta y no la va a encontrar», insistió Crespo, que reclamó celeridad y cargó contra la instructora, por entender que parece «que no le interesa la verdad», según informa Ep. «Este proceso ha hecho mucho daño y va a ser irreversible», se quejó el acusado, quien llegó a ironizar con que el final del mismo solo lo conocerán sus nietos. También fue duro contra los agentes, al sostener que «el sumario está lleno de juicios de valor hechos por la Policía», que realizó un atestado desde el Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en La Coruña.