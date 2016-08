Los contenedores se encuentran a rebosar, las botellas rotas permanecen durante una semana en las aceras, la hierba de los parques no se corta y proliferan pintadas que no se borran. Este es el lamentable paisaje que numerosos vecinos denuncian en la ciudad gallega de La Coruña, donde la Marea Atlántica liderada por Xulio Ferreiro ocupa el Ejecutivo local.

La oposición señala al alcalde, y ve la suciedad como «una muestra más de la parálisis de un Gobierno ausente». La portavoz del PP herculino, Rosa Gallego, lo achaca a la supresión del «Plan Rúa», que coordinaba las áreas de urbanismo, medioambiente y las empresas encargadas de la limpieza. «El contrato de jardines lleva más de un año sin adjudicar. Las contratas no saben si se les va a prorrogar, y con esa inseguridad buscan ahorrar costes, pero nadie vigila su actividad», señala a ABC.

Algunos han optado por tomárselo con humor. «Ahora tenemos dos trabajos, mantener nuestro negocio y limpiar la calle, aunque por el segundo no nos paguen», ironiza Mariló Fernández, presidenta de la Federación Unión de Comercios Coruñesa, que mostró a este periódico su preocupación porque la situación vivida este verano repercuta en el turismo en próximos ejercicios, ya que «La Coruña no es una ciudad de paso. El visitante viene a propósito y, si ve dejadez, no va a volver».

El malestar también ha llegado a algunas comunidades de vecinos. El presidente de la Asociación Os Nosos Lares, del barrio de Palavea, Manuel Gómez denunció a ABC que «han empezado a aparecer ratas en varios lugares» debido a la suciedad y a la deficiente conservación de la zona. «Hemos presentado un escrito en el Ayuntamiento hace cuatro meses. Nos dijeron que que lo iban a mirar pero no volvimos a saber nada», lamenta.

La periferia de Ferrol

La asignatura pendiente del gobierno populista de Ferrol en materia de limpieza se concreta en el perímetro rural. Desde que el alcalde Jorge Suárez asumió el bastón de mando municipal, las aldeas y parroquias ya no tienen el mismo aspecto. Según pudo confirmar ABC, «nunca han vuelto a desbrozar los caminos y pistas rurales, afirmó la concejala del PP, Martina Aneiros. La edil considera «vital» la limpieza de los caminos y pistas «porque dan servicio a los vecinos y además, la limpieza en el conjunto del municipio tiene que ser integral». Por otro lado, «los vecinos se quejan de las dificultades que tienen para transitar y acceder a las fincas». Además, «la maleza y los arbustos impiden la conservación de las fincas en buen estado».

En los barrios populares también se produjo un retroceso. Según pudo saber este periódico, el anterior equipo de gobierno mantenía reuniones semanales presididas por el alcalde de la ciudad y con la presencia de un encargado del servicio concesionario que dejaron de celebrarse. La «presencia del alcalde» le permitía conocer el estado de los barrios «y localizaba las necesidades urgentes» en la ciudad.

Santiago y los baches

Más allá de alguna denuncia puntual por retrasos en la recogida después de verbenas y festivos, el problema de la capital gallega de los últimos tiempos no ha sido la limpieza de las calles, sino su estado de conservación. Durante meses, los baches invadieron la ciudad, e incluso los nacionalistas que apoyaron la llegada al poder de Martiño Noriega reprochaban que había barrios de la ciudad que parecían «zonas de conflicto».

Por su parte, desde el PP, que lidera la oposición, se critica que los populistas hayan optado por ejecutar las reformas urgentes mediante contratos menores y pretendan acometer las grandes reparaciones en el mes de noviembre, en plena temporada de lluvia en Galicia.