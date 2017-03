SuÃ¡rez tropieza con el saneamiento

De participar en manifestaciones contra la tasa de saneamiento en la época en la que era tan solo un activista a intentar, sin éxito, ya como alcalde de Ferrol que se apruebe deprisa y corriendo, mediante dos plenos extraordinarios, una reforma de dicho impuesto al dictado del socio privado de la empresa municipal de aguas (Emafesa). Los grupos de la oposición y sus ex compañeros de protestas no se explican el cambio de opinión que ha experimentado Jorge Suárez en los últimos meses en una de la principales cuestiones que incluyó en su programa electoral para llegar a la alcaldía y que ahora parece haberse convertido en papel mojado para el regidor.

Y es que a los pocos meses de ser elegido alcalde, Suárez decidió suspender la tasa de saneamiento aprobada por el anterior gobierno del Partido Popular tras una visita a la depuradora de la ciudad. Entonces, el rupturista aseguró que la instalación encargada de filtrar las aguas llevaba más de un año sin funcionar, por lo que se les había estado cobrando a los vecinos por un servicio que no se había prestado. Tras el descubrimiento, el regidor aprobó la paralización del impuesto. Una acción que hizo resentirse las cuentas de Emafesa –empresa presidida por el propio alcalde, ya que el concello ostenta un 51% de la sociedad y el socio privado el otro 49%– hasta conducirla a una situación cercana al preconcurso de acreedores.

Por aquel entonces, Suárez pidió la destitución del gerente de la empresa mixta, Alejandro Pisa, entre duras críticas a su gestión. Ahora, año y medio después de ese episodio, el alcalde ferrolano parece haber olvidado esos reproches y pretende impulsar una nueva tasa de saneamiento en base a un informe remitido por el propio Pisa ante la sorpresa del resto de grupos políticos del Concello.

Responsable patrimonial

«Como no encontramos explicaciones a este giro, yo le pregunté en el último pleno si lo que tiene es miedo a que se le exija que sea él como presidente del consejo de Emafesa el responsable patrimonial de la sociedad si llega a preconcurso», explica Beatriz Sestayo, portavoz del PSdeG en Ferrol y ex teniente de alcalde en el gobierno de Suárez. Una hipótesis que también barajan desde el PP ferrolano. Su portavoz, Martina Aneiros, cree que «evidentemente» el socio privado puede reclamar responsabilidades por su situación financiera y, en esa coyuntura, la decisión del regidor de suspender la tasa de saneamiento en 2015 se antoja clave para explicar su falta de ingresos. «¿Cuál es la causa de las pérdidas de Emafesa? Que se ha quitado una tasa que tenía que estar cobrando y no está cobrando y quien lo decidió fue el alcalde. Así que claro que puede haber responsabilidades, aunque tendría que evaluarse a nivel judicial», apunta Aneiros.

De momento Suárez ha conseguido ganar tiempo posponiendo quince días la junta de accionistas en la que Emafesa pretende declararse en preconcurso. La próxima semana el regidor volverá a intentar previsiblemente por tercera vez que los grupos le apoyen para sacar adelante la polémica tasa en un nuevo pleno extraordinario.