SuÃ¡rez insta a los alcaldes a Â«limar asperezasÂ» en la crisis de En Marea

El alcalde de Ferrol hizo ayer un llamamiento a sus homólogos en Santiago y La Coruña para «tratar de limar todas las asperezas» en el seno de En Mareatras la polémica elección de la dirección del partido instrumental. Según explicó Jorge Suárez en una entrevista en la Radio Galega, los tres regidores deben tener «una actuación destacada como figuras simbólicas de este proceso» y lamentó el hecho de que buena parte de los miembros de la confluencia hablen «demasiado» de las trifulcas internas en el seno de la formación en lugar de centrarse en «los problemas reales que hay en la calle».

No obstante, preguntado por el hecho de que Luís Villares ostente a la vez el cargo de portavoz parlamentario y portavoz orgánico de la formación, el regidor ferrolano señaló que «la duplicidad de cargos no es buena». También censuró las críticas de Xosé Manuel Beiras a la diputada de En Marea Yolanda Díaz por entender que «no fueron justas». «No puedo considerar justo nunca que un compañero llame traidor públicamente a otro, igual que no lo consideraría si Yolanda Díaz hubiese dicho lo mismo de Xosé Manuel Beiras», argumentó.

Gestión local

En clave local, Suárez volvió a hacer un llamamiento a PSOE y BNG para que reflexionen si quieren «que siga gobernando la izquierda» o, si por el contrario, prefieren unirse para plantear una moción de censura para que el PPdeG acceda a la alcaldía. En este sentido, el regidor criticó la actitud de la portavoz del PSOE en la ciudad departamental, Beatriz Sestayo, tras la ruptura del pacto de gobierno entre socialistas y Ferrol en Común. «Su trayectoria política está basada en este tipo de actuaciones», subrayó Jorge Suárez.