Compostela Aberta cada día hace menos honor a su nombre. La plataforma del alcalde —de bolo rupturista por Barcelona este fin de semana— quiere hacer creer que hay dos modelos de ciudad: el suyo, en el que los niños y los abuelos comparten sonrientes las plazas y parques de Santiago, bajo un sol radiante, lleno todo de un espíritu de paz y convivencia multicultural; y otro, que defiende el PP, donde la Policía coarta las libertades e impone una suerte de ley marcial donde la cultura está sometida al autoritarismo.

Que sepan que Compostela Aberta miente. Y manipula. Y tergiversa la realidad. La presencia policial no es la causa, sino la consecuencia de que no se haya puesto coto a movimientos radicales donde la violencia no solo no se sanciona, sino que es la base de su discurso. La Policía garantizó el sábado que no se invadiera propiedad privada y que se mantuviera el orden público en Santiago, mientras que Raxoi guarda silencios cómplices y prefiere solidarizarse con los violentos, esos que insultan, escupen y hasta agreden a los agentes del orden. Bendita paciencia tienen.

El sábado no hubo violencia policial alguna, por mucho que algunos agiten el espantajo de la opressom. Se produjo una intachable actuación que garantizó que violentos de todo el noroeste peninsular no convirtieran de nuevo las calles de Santiago en ese Vietnam que cada mañana evoca Martiño Noriega en sus tuits musicales. En esto, como en todo, hay buenos y malos. Y es miserable evitar ponerse del lado de los buenos para que no se enfaden los malos, como hace Raxoi.

El modelo de tolerancia que predica Noriega es el dejar hacer, siempre que sean ideológicamente próximos. A «Escarnio e Maldizer» hay que permitirles okupar ilegalmente los edificios que quieran, pero a la Red Madre se la expulsa de un local municipal porque realizan esa peligrosa actividad que es ayudar a mujeres embarazadas.

La última: que se preparen los dueños del edificio Peleteiro. El alguacilillo Xan Duro debe estar buscando formas de multarlos. Al tiempo.