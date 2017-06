La crisis del transporte no cesa. La tercera jornada consecutiva de huelga reavivó las hostilidades de los sindicatos y la patronal hacia la Xunta, instalada en la negativa a negociar a tres bandas los detalles de su plan. El seguimiento masivo de los paros y un nuevo incumplimiento de los servicios mínimos fueron la prueba de que el sector tampoco está dispuesto a ceder un palmo de terreno en el conflicto. Las llamadas al diálogo se producen desde todas las partes, pero la realidad es que las conversaciones están varadas. La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, así lo confirmó: «Ir a la huelga no es negociar».

Las estimaciones de su departamento apuntan a que ocho de cada diez autobuses que ayer debieron completar su ruta en Galicia se quedaron a la sombra de sus garajes. No funcionaron las amenazas de sanción, ni el mensaje de que la reforma está abierta a «mejoras». Los sindicatos siguieron lo pautado en su guión y reivindicaron una participación «casi total y absoluta» en la protesta, que tuvo una especial incidencia en Lugo y Orense: las provincias más afectadas por la primera fase del plan.

Solo el final del curso escolar y la ausencia de «efecto sorpresa» pudieron restarle cierto impacto, mientras el Gobierno autonómico aprovechaba para hacer una «llamada a la responsabilidad». «El derecho a la huelga es sagrado, pero también el derecho a los servicios mínimos y al trabajo», razonó Ethel Vázquez.

La conselleira mantuvo un encuentro en San Caetano con su homólogo de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, para evidenciar que la integración del transporte escolar con el de uso regular es un modelo de éxito que funciona con normalidad en otras latitudes. La reunión dio para eso y para que Vázquez repitiera su disposición a hablar «con todos los que quieran hablar con nosotros».

La espiral de ataques ha convertido el formato de las conversaciones en una trinchera que ganar. La Consellería aclara que su prioridad —«lo más urgente»— es el empleo; y qué mejor que tratar la completa subrogación de los trabajadores que a solas con los sindicatos, sin los empresarios presentes. Lo contrario «sería contraproducente», alegan.

Principalmente porque mesa a tres ya se experimentó. E hizo aguas. El pasado 16 de junio las centrales y la patronal fueron convocadas simultáneamente en Santiago, y según las palabras de Vázquez, «en esa reunión se comprobó que no se pueden llegar a acuerdos». La entente del sector para frenar la entrada en vigor del plan puso al Ejecutivo en una posición que no quiere volver a repetir en el futuro.

Transgacar, Anetra y Fegabús —las patronales mayoritarias— se manifestaron ayer a través de un comunicado en el que tildan de «absurda e injustificable» la posición del Ejecutivo. Es urgente, precisan, «frenar un contrasentido que está causando grandes pérdidas económicas a las empresas». La Xunta defiende que el plan es único, viable y legal. La única alternativa existente para evitar que en agosto, cuando la primera fase del plan entre en acción, Galicia se quede sin más 500 líneas de autobús.

Alternativa «ilegal»

Esa insistencia por calificar de único el plan responde a un intento de desactivar el argumentario de la patronal. Los empresarios ofrecieron continuar explotando las actuales concesiones —a pesar de calificarlas de «deficitarias»— el tiempo que sea necesario. Al menos mientras no se buscan puntos de encuentro.

La propuesta no solo no seduce a Ethel Vázquez, sino que habló directamente de una vía «ilegal», que va en contra de la normativa comunitaria. Las compañías renunciaron a explotar 570 líneas en 2016: y la decisión no tiene marcha atrás. Fuentes oficiales relataron a ABC que, pasado el plazo legalmente establecido, no se puede revertir el abandono de los contratos. Según las mismas fuentes, este verano esas 570 concesiones desaparecerán irremediablemente, de ahí que el plan aspire a sustituirlas y a seguir dando cobertura al servicio de transporte.