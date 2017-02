Rosa Gallego: «La gente nos pide que rescatemos la ciudad»

El PP depende del PSOE para sacar adelante una moción de censura en La Coruña con la que desalojar a Xulio Ferreiro, cuando están a punto de cumplirse dos años de su llegada a la alcaldía. Si no dan ese paso antes del día 20 de marzo, Marea Atlántica tendrá además aprobados sus presupuestos. Tras perder el alcalde la confianza de los dos grandes partidos, se abre un periodo de incertidumbre, aunque el PSOE no parece por la labor de aparcar las diferencias ideológicas para hablar en serio con los populares. Rosa Gallego, la más acerada crítica del alcalde populista, intenta la ecuación imposible con los socialistas.

—Tras su reunión con el PSOE el pasado jueves, ¿la moción está más cerca o más lejos?

—Yo llamé al PSOE por responsabilidad, porque considero que tenemos un mes para rescatar la ciudad. Hay que poner La Coruña por delante de las personas y los partidos. La ciudad ha llegado al límite. Veía que pasaban los días y no sucedía nada, y eso significa aprobar el peor presupuesto de la historia de la ciudad. La postura del PSOE es negarle la confianza a Ferreiro pero no hacer nada más. Nosotros creímos que había que dar ese paso. Fue una reunión informal, de poco más de una hora, en la que se negaron a hablar de la moción de censura.

—Eso es difícil de creer, que en esa reunión nadie hablara de la moción.

—Nos dijeron que no la planteaban por problemas internos del partido. Ya era sabido. A partir de ahí, no se habló ni de cómo articularla, ni de una posible coalición, ni los temas vinculados a la moción. Nada. Siguen con el no. Pero la ciudad no puede seguir bloqueada. El alcalde se dedica a viajar por España firmando manifiestos de ciudades rebeldes y a dar conferencias, pero no está centrado en los problemas de la ciudad. El PP le planteó al PSOE desbloquear los temas estratégicos: estación intermodal, Alfonso Molina, la fachada marítima... No concretamos nada pero espero que en el futuro se haga.

—¿Por qué es el PSOE tan reacio a hablar de censura con el PP?

—Por su división interna. A nadie se le escapa que está roto en dos, tanto el grupo municipal como el propio partido. Creo que son más los que valorarían un acercamiento al PP. Pero con gestoras en todas partes, sospecho que no saben qué quiere ser de mayor todavía.

—¿Y si al final resulta que lo que busca el PSOE solo es poner nervioso a Ferreiro?

—Tengo dudas que Ferreiro se ponga nervioso por nada, porque tiene la ciudad patas arriba y está tan tranquilo viajando por España. Pero puede ser una estrategia del PSOE. Insisto: deberíamos pensar en la ciudad. Los nerviosos son los coruñeses con el caos de su ciudad. Lo vemos en todos los sectores y zonas. La última, el barrio de Santa Lucía: se niegan a ceder un solar y los vecinos se van a quedar sin un centro de salud.

—¿Cree que la ciudad entendería que PSOE y PP acordaran desalojar al alcalde?

—Los ciudadanos quieren que La Coruña salga adelante. A nosotros la gente nos dice que rescatemos la ciudad. Es un clamor. Habrá opiniones de cómo hacerlo. Pero lo importante no son los partidos ni los nombres, sino la ciudad. Yo estoy por esa labor.

¿Va a propiciar una segunda reunión con los socialistas?

—Entiendo que estarán hablando entre ellos. Quedamos en que volveríamos a hablar. Pero sin concretar. Yo a mi partido sí le comuniqué que me iba a reunir con el PSOE.

—¿Con quién habló de los suyos?

—Se lo comuniqué a mi presidente provincial, Diego Calvo. Mi partido dice que tenemos que hablar, que este primer paso había que darlo, y que a pesar de que el PSOE está enrocado en el «no», por el PP no va a quedar. De la manera que sea.

—¿Ha hablado con el exalcalde Carlos Negreira?

—Coincidí con él en el congreso del PP en Madrid. Hablamos mucho. Pero de este tema todavía no tuve oportunidad.

—¿Genera algún tipo de distorsión la inminencia del congreso del PP de La Coruña?

—No, el congreso va por un lado, porque el partido funciona pero hay que organizarlo. Son dos cosas paralelas.

—¿No le condiciona el aterrizaje de Beatriz Mato como referente local?

—En absoluto. Con Beatriz tengo una relación estupenda. Yo estoy en María Pita para recuperar la alcaldía para el PP, y las personas están aparte. Trabajaremos conjuntamente si llega el caso y decide presentarse al congreso. En estos momentos no pienso en otra cosa que no sea el rescate de la ciudad.

—¿Presentarían la moción de censura para darle la alcaldía al PSOE?

—No podemos presentar moción alguna porque somos diez concejales y necesitaríamos al menos cuatro firmas socialistas. Pero si el PSOE habla de que ni de broma apoyaría una moción de censura, entiendo que tampoco contempla alcanzar la alcaldía. Eso no está encima de la mesa.

—Si finalmente se entienden con el PSOE, sale adelante la moción de censura, ¿qué programa pondrían en marcha?

—Primero es complicado llegar a ese punto por la cerrazón socialista. En el hipotético caso de llegar ahí, habría que hacer un programa básico de rescate de la ciudad: limpiarla, recorrer los barrios y hacer un mínimo mantenimiento, y recuperar proyectos que dejaron tirados, como la cubierta de Riazor. Fue un capricho del alcalde y así estamos. Habría que reactivar la concesión de licencias... En fin, cantidad de cosas.

—Si alcanzara la alcaldía, ¿no teme verse en la soledad que ahora tiene la Marea?

—A ver, ese escenario lo veo todavía más improbable. Habría que tener una mínima garantía si accedemos al gobierno local. No haríamos el ridículo que está haciendo la Marea, y lo que deberíamos tener es una capacidad de negociación y diálogo. Es lo que pide la gente, gobiernos en minoría capaces de llegar a acuerdos.

—¿La moción de censura podría victimizar aun más a la Marea? Porque según las encuestas, no está sufriendo desgaste.

«La percepción que tenemos en la calle es que la gente no quiere al alcalde, ni a su equipo»

—Las encuestas tienen la credibilidad que tienen. La percepción que tenemos en la calle es que la gente no quiere al alcalde, ni a su equipo, porque no están haciendo nada bueno por la ciudad. Y de víctimas van desde que tomaron posesión, acusando a los demás de que no les dejan gobernar. Deberían aparcar ese papel y ponerse a gobernar. Si no lo hacen, ¿tenemos que esperar dos años más?

—Si finalmente no hay moción, ¿para qué habrán servido estos treinta días de impás?

—Es difícilmente comprensible la postura del PSOE. La nuestra es no al presupuesto del alcalde, no a Ferreiro y su gobierno porque la ciudad merece otra cosa. Sin embargo, el PSOE le retira su confianza pero no le dice que se vaya. Y tampoco quiere dejar gobernar al PP ni gobernar con nosotros. No sé qué explicación van a dar. Nosotros no podemos hacer más.